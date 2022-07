Covid Italia, 49.571 contagi e 121 morti: bollettino 30 luglio

(Adnkronos) – Sono 49.571 i nuovi contagi da Coronavirus in Italia oggi, 30 luglio 2022, secondo i dati e i numeri Covid – regione per regione – del bollettino della Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano inoltre altri 121 morti.

Nelle ultime 24 ore sono stati processati 290.013 tamponi, tra molecolari e antigenici, con un tasso di positività al 17,1%. In calo i ricoverati, che sono 10.602, 166 in meno da ieri, così come le terapie intensive, che sono 382 contro le 400 di ieri. Da ieri sono guarite 86.714 persone. Il totale dei deceduti dall'inizio della pandemia si attesta a 172.003 vittime.

LAZIO – Sono 3.842 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 30 luglio 2022 nel Lazio, secondo i dati Covid-19 dell'ultimo bollettino della Regione.

Da ieri sono stati registrati 8 morti.

Nelle ultime 24 ore sono stati processati 3.633 tamponi molecolari e 21.818 antigenici con un tasso di positività al 15%. I ricoverati sono 1.111 i ricoverati, 4 in meno da ieri, 64 le terapie intensive occupate, 4 in meno da ieri, e 5.993 i guariti. I casi a Roma città sono a quota 1.736.

Nel dettaglio: nella Asl Roma 1 sono 578 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24 ore; nella Asl Roma 2 sono 556 i nuovi casi e 1 decesso; nella Asl Roma 3 sono 602 i nuovi casi e 0 i decessi; nella Asl Roma 4 sono 223 i nuovi casi e 0 i decessi; nella Asl Roma 5 sono 259 i nuovi casi e 0 i decessi; nella Asl Roma 6 sono 393 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24 ore.

Nelle province si registrano 1.231 nuovi casi: la Asl di Frosinone registra 389 nuovi casi e 0 decessi; la Asl di Latina 556 nuovi casi e 3 decessi; la Asl di Rieti 112 nuovi casi e 0 decessi; nella Asl di Viterbo sono 174 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24 ore.

SARDEGNA – Sono 1.184 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 30 luglio 2022 in Sardegna, secondo i dati Covid-19 dell'ultimo bollettino della Regione.

Da ieri c'è stato un morto. Nelle ultime 24 ore sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 6.043 tamponi.

I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 15, uno in meno di ieri. I pazienti ricoverati in area medica sono 175, 4 come ieri. In isolamento domiciliare 33.802 persone.

LOMBARDIA – Sono 6.146 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 30 luglio 2022 in Lombardia, secondo i dati Covid-19 dell'ultimo bollettino della Regione. Da ieri sono stati registrati 26 morti. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 39.372 tamponi, tra molecolari e antigenici, con un tasso di positività del 15,6%. I ricoverati negli ospedali sono 1.448, 55 in meno da ieri, e quelli in terapia intensiva 53, 1 in più da ieri.

In provincia di Milano i nuovi positivi sono 1.729. A Bergamo 708, a Brescia 865, a Como 322, a Cremona 310, a Lecco 151, a Lodi 186, a Mantova 322, a Monza e Brianza 468, a Pavia 417, a Sondrio 91 e a Varese 431.

EMILIA ROMAGNA – Sono 4.130 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 30 luglio 2022 in Emilia Romagna, secondo i dati Covid-19 dell'ultimo bollettino della Regione. Da ieri ci sono stati 11 morti. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 16.846 tamponi, tra molecolari e antigenici.

Le terapie intensive occupate sono 43, 6 in meno rispetto a ieri, mentre gli altri ricoverati sono 1.695, 9 in meno rispetto a ieri. Nelle ultime 24 ore sono guarite 9.291 persone.

TOSCANA – Sono 2.629 i nuovi contagi da coronavirus oggi 30 luglio 2022 in Toscana, secondo dati e numeri dell'ultimo bollettino Covid-19 della Regione. Si registrano altri 14 decessi.

Nel dettaglio, in Toscana sono 1.336.457 i casi di positività al Coronavirus, 2.629 in più rispetto a ieri (514 confermati con tampone molecolare e 2.115 da test rapido antigenico). I nuovi casi sono lo 0,2% in più rispetto al totale del giorno precedente. Come fa sapere la Regione Toscana, i guariti crescono dello 0,3% e raggiungono quota 1.232.594 (92,2% dei casi totali). Oggi sono stati eseguiti 1.878 tamponi molecolari e 14.052 tamponi antigenici rapidi, di questi il 16,5% è risultato positivo.

Sono invece 3.530 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 74,5% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 93.447, -0,9% rispetto a ieri. I ricoverati sono 707 (10 in meno rispetto a ieri), di cui 27 in terapia intensiva (3 in meno). Si registrano 14 nuovi decessi: 9 uomini e 5 donne con un'età media di 84,6 anni (6 a Firenze, 1 a Massa Carrara, 4 a Lucca, 2 a Pisa, 1 a Livorno).

VENETO – Sono 5.868 i nuovi contagi da coronavirus oggi 30 luglio 2022 in Veneto, secondo dati e numeri dell'ultimo bollettino Covid-19 della Regione. Si registrano altri 5 decessi. In totale in Veneto i casi attualmente positivi sono 91642.

BASILICATA – Sono 551 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 30 luglio 2022 in Basilicata, secondo i dati Covid-19 dell'ultimo bollettino della Regione. Da ieri non c'è stato alcun decesso. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 2.222 tamponi, tra molecolari e antigenici. Da ieri ci sono state 814 guarigioni. I ricoverati per Covid-19 sono 86, una in meno di ieri, di cui 3, una in più, in terapia intensiva. Nel complesso gli attuali positivi residenti in Basilicata sono 13.441.

CALABRIA – Sono 1.843 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 30 luglio 2022 in Calabria, secondo i dati Covid-19 dell'ultimo bollettino della Regione. Da ieri sono stati registrati 3 morti per un totale di 2.816 decessi. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 7.155 tamponi, tra molecolari e antigenici. Da ieri sono guarite 1.956 persone. In calo di 8 unità i ricoveri per un totale di 322, mentre crescono di 2 le terapie intensive occupate per un totale di 12.