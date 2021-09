Covid Italia, 6.157 contagi e 56 morti: bollettino 4 settembre

(Adnkronos) – Sono 6.157 i contagi da Coronavirus in Italia oggi, 4 settembre 2021, secondo i dati Covid-19 – regione per regione – nel bollettino della Protezione Civile e del ministero della Salute. Da ieri, registrati altri 56 morti. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 331.350 tamponi con un tasso positività all'1,85%.

In aumento i ricoveri ordinari, 40 in più, che salgono a 4.204, mentre sono in totale 569 i ricoverati in terapia intensiva, 13 in più rispetto a ieri. Da inizio pandemia i decessi sono stati 129.466. Sono 4.299.621 in totale i dimessi e guariti, 6.086 nelle ultime 24 ore, e sono 137.039 gli attuali positivi nel nostro Paese.

LOMBARDIA – Sono 577 i nuovi contagi da Coronavirus oggi 4 settembre in Lombardia, secondo i dati Covid-19 dell'ultimo bollettino della Regione.

Da ieri sono morte 2 persone. Nelle ultime 24 ore sono stati fatti 48.410 tamponi effettuati, di cui è risultato positivo l’1,2%. Da inizio pandemia ci sono stati 33.931 decessi. Aumenta il numero di ricoverati nelle terapie intensive, dove ci sono oggi 57 persone, 6 più di ieri. Stabile a 352, invece, il numero dei pazienti nei reparti Covid ordinari. Tra le province con il maggior numero di nuovi casi Milano a 177, Varese a 73 e Brescia a 60.

CAMPANIA -Sono 455 i nuovi contagi da Coronavirus oggi 4 settembre in Campania, secondo i dati Covid-19 dell'ultimo bollettino della Regione. Da ieri ci sono stati altri due morti. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 20.778 test, tra molecolari e rapidi antigenici. Sono 373 i posti letto occupati da malati Covid nei reparti ordinari, 26 in terapia intensiva. Tra le province con il maggior numero di nuovi casi Napoli a 339, Salerno a 69 e Avellino a 21.

LAZIO – Sono 404 i nuovi contagi da Coronavirus oggi 4 settembre nel Lazio, secondo i dati Covid-19 dell'ultimo bollettino della Regione. Sono stati registrati 8 morti da ieri, compresi i recuperi. Nelle ultime 24 ore sono stati fatti oltre 7 mila tamponi nel Lazio e oltre 16 mila test antigenici per un totale di oltre 23 mila test con un tasso di positività all'1,7%. Due in più i ricoveri che porta il numero totale a 448 nei reparti ordinari Covid. Sono 65 le terapie intensive occupate. Nelle ultime 24 ore sono stati 921 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 1,7%. I casi a Roma città sono a quota 204. Sono 14.135 le persone attualmente positive a Covid-19 nel Lazio e 13.622 in isolamento domiciliare. Dall'inizio dell'epidemia i guariti sono 353.566 e i morti 8.540.

TOSCANA – Sono 491 i nuovi contagi da Coronavirus oggi 4 settembre in Toscana, secondo i dati Covid-19 dell'ultimo bollettino della Regione. C'è stato un morto da ieri, un 56enne di Arezzo. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 19.442 test di cui 8.243 tamponi molecolari e 11.199 rapidi antigenici. Il tasso dei nuovi positivi è 2,53%. L'età media dei nuovi positivi odierni è di circa 39 anni. I guariti crescono dello 0,2% e raggiungono quota 255.531. Gli attualmente positivi sono oggi 10.875 in Toscana.

Le persone ricoverate nei posti letto dedicati ai pazienti Covid oggi sono complessivamente 459, 3 in più rispetto a ieri, 59 in terapia intensiva come ieri. In isolamento a casa 10.416 persone.

PUGLIA – Sono 228 i nuovi contagi da coronavirus oggi 4 settembre in Puglia, secondo i dati dell'ultimo bollettino diffuso dalla Regione. Si registrano altri 5 morti. I nuovi casi sono stati individuati tramite 16.224 effettuati. I nuovi contagi per provincia sono così suddivisi: Bari: 70, Bat 4, Brindisi 28, Foggia 54, Lecce: 55, Taranto 16, fuori regione 1.

Le persone attualmente positive sono 4.323, i ricoverati in area non critica sono 230 mentre sono 20 le persone ricoverate in terapia intensiva. Da inizio pandemia i casi sono stati 264.627, 3.343.272 i test eseguiti, 253.582 le persone guarite, 6.722 le persone decedute.

SARDEGNA – Sono 173 i nuovi contagi da Coronavirus oggi 4 settembre in Sardegna, secondo i dati Covid-19 dell'ultimo bollettino della Regione. Due i morti nelle ultime 24 ore, si tratta di 53 di Cagliari e di una persona, di cui non è stata resa nota l'età, residente nel sassarese. Da ieri sono stati processati, fra molecolari e antigenici, 8.388 test. In isolamento a casa 6.554 persone.

EMILIA ROMAGNA – Sono 545 i nuovi contagi da Coronavirus oggi 4 settembre in Emilia Romagna, secondo i dati Covid-19 dell'ultimo bollettino della Regione. Da ieri un morto, un 89enne della provincia di Parma. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 34.857 tamponi con un tasso di positività all'1,5%. Da inizio pandemia sono morte 13.376 persone nella Regione. L’età media dei nuovi positivi di oggi è 38 anni.

La situazione dei contagi nelle province vede Modena con 90 nuovi casi, seguita da Reggio Emilia a 86, poi da Bologna a 71, Rimini a 68, Ravenna a 65, quindi Parma a 49, Ferrara a 35, Piacenza a 32, Forlì e il Circondario Imolese, entrambi a 18 casi, e infine Cesena a 13. Nelle ultime 24 ore sono guarite 393 per un totale di 384.037 persone. In isolamento a casa 16.194 contagiati. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 49, un numero invariato rispetto a ieri, 396 quelli negli altri reparti Covid con un ingresso in più.

FRIULI VENEZIA GIULIA – Sono 162 i nuovi contagi da Coronavirus oggi 4 settembre in Friuli Venezia Giulia, secondo i dati Covid-19 dell'ultimo bollettino della Regione. Nessun morto da ieri. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 3.882 tamponi molecolari con una percentuale di positività del 3,7%. Sono, inoltre, stati fatti 5.662 i test rapidi antigenici. Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 15, mentre scendono a 48 gli ospedalizzati in altri reparti. Da inizio pandemia ci sono stati 3.804 decessi nella Regione. In isolamento 1.320 persone.

VALLE D'AOSTA – Sono tre i nuovi contagi da coronavirus oggi 4 settembre in Valle d'Aosta, secondo i dati covid-19 dell'ultimo bollettino della Regione. Nessun morto da ieri. Da inizio pandemia in Valle d'Aosta sono state 12.031 le persone contagiate. I positivi al momento sono un centinaio, tutti in isolamento domiciliare. I guariti sono 11.458, cinque in più rispetto a ieri. Da inizio pandemia nella Regione sono morte 473 persone.

PIEMONTE – Sono 302 i nuovi contagi da Coronavirus oggi 4 settembre in Piemonte, secondo i dati Covid-19 dell'ultimo bollettino della Regione. Da ieri sono stati registrati 3 decessi e 161 pazienti guariti o dimessi. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 33.102 tamponi di cui 27.747 antigenici, con un tasso di positività allo 0,9%. I ricoverati in terapia intensiva sono 23, 3 in più rispetto a ieri, mentre il numero dei ricoverati Covid nei reparti ordinari è stabile a 159. Le persone in isolamento domiciliare sono 3.673.

LIGURIA – Sono 143 i nuovi contagi da Coronavirus oggi 4 settembre in Liguria, secondo i dati Covid-19 dell'ultimo bollettino della Regione. Nessun altro morto da ieri. Sono stati 3.098 i tamponi molecolari processati nelle ultime 24 ore, ai quali si aggiungono altri 5.605 tamponi antigenici rapidi. Da ieri sono guarite 86 persone. Tra le province con il maggior numero di nuovi casi c'è Genova a 59, La Spezia a 44 e Imperia a 19.