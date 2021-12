Covid Italia, bollettino Protezione Civile e contagi regioni 1 dicembre

(Adnkronos) – Il bollettino con i numeri covid in Italia oggi, mercoledì 1 dicembre 2021, dati e news della Protezione Civile e del ministero della Salute – regione per regione – su contagi da coronavirus, ricoveri e morti mentre sale alla ribalta la variante Omicron, con altri casi individuati in Campania.

I numeri da Lombardia, Piemonte e Veneto, Toscana e Lazio, Puglia e Sicilia. Il bollettino delle grandi città come Roma, Milano e Napoli, mentre si avvicina la decisione dell'Aifa sul vaccino per i bambini della fascia 5-11 anni e la variante Omicron si diffonde sempre di più.

Sono 2.503 i nuovi contagi da coronavirus registrati oggi, 1 dicembre, in Lombardia e 24 i morti, facendo così salire a 34.396 il totale di vittime da inizio pandemia.

Lo rende noto il bollettino con i dati Covid della Regione. I tamponi effettuati sono 120.763, con un rapporto test/positivi che si attesta al 2%. Salgono i ricoveri in terapia intensiva: sono 108 (+5) mentre i ricoverati non in terapia intensiva aumentano a 887 (+39).

Sono 729 i nuovi contagi da coronavirus in Sicilia secondo il bollettino di oggi, 1 dicembre. Si registrano inoltre altri nove morti. 628 i pazienti dimessi o guariti.

L'Isola è ottava in Italia per contagi. Le province con gli incrementi più consistenti sono Messina, con 196 casi, e Catania, con 195. In totale, in Sicilia, sono 12.637 i positivi – 92 in più rispetto a ieri – e di questi 308 sono ricoverati in regime ordinario, 43 in terapia intensiva con due nuovi ingressi e 12.286 sono in isolamento domiciliare.

Sono 1.087 i nuovi casi di positività al Covid-19 emersi ieri in Campania dall'analisi di 33.833 test.

Nel bollettino odierno diffuso dall'Unità di crisi della Regione Campania sono inseriti 4 nuovi decessi, 3 dei quali avvenuti nelle ultime 48 ore e uno avvenuto in precedenza, ma registrato ieri. In Campania sono 23 i pazienti Covid ricoverati in terapia intensiva e 318 i pazienti Covid ricoverati in reparti di degenza.

"Oggi nel Lazio su 18.526 tamponi molecolari e 26.242 tamponi antigenici per un totale di 44.768 tamponi, si registrano 1.638 nuovi casi positivi (+385), sono 8 i decessi (-2), 696 i ricoverati (-12), 96 le terapie intensive (-1) e +938 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 3,6%. I casi a Roma città sono a quota 901". Lo comunica in una nota l’assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato al termine della videoconferenza della task-force regionale per il Covid-19.

Nel dettaglio: la Asl Roma 1 registra 412 nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h; nella Asl Roma 2 sono 397 i nuovi casi e 2 i decessi; Asl Roma 3: sono 92 i nuovi casi e 0 i decessi; Asl Roma 4: sono 103 i nuovi casi e 0 decessi; Asl Roma 5: sono 106 i nuovi casi e 0 decessi; Asl Roma 6: sono 188 i nuovi casi e 1 decesso.

Nelle province si registrano 340 nuovi casi: nella Asl di Frosinone 76 nuovi casi e 2 decessi; Asl di Latina: 132 nuovi casi e 2 decessi; Asl di Rieti: sono 37 i nuovi casi e 0 decessi; nella Asl di Viterbo sono 95 i nuovi casi e 0 i decessi.

Sono 1.117 i nuovi contagi da coronavirus in Emilia Romagna secondo il bollettino di oggi, 1 dicembre. Si registrano inoltre altri 6 morti. Dall’inizio dell’epidemia, nella Regione si sono registrati 457.044 casi di positività, 35.981 il totale dei tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti da ieri è del 3,1%. Così ripartiti i sei decessi: uno in provincia di Piacenza (un uomo di 79 anni), uno in provincia di Bologna (un uomo di 82 anni), uno a Ferrara (un uomo di 64 anni) e tre in provincia di Forlì-Cesena (una donna di 92 anni e due uomini, rispettivamente di 72 e 80 anni). In totale, dall’inizio dell’epidemia, i decessi in regione sono stati 13.797. Questi i dati relativi all’andamento dell’epidemia in regione.

Sono 902 i nuovi contagi di coronavirus in Piemonte secondo il bollettino di oggi, 1 dicembre. Si registrano inoltre altri 4 morti. I nuovi casi sono pari all’1,8% di 51.348 tamponi eseguiti, di cui 42.848 antigenici. Dei 902 nuovi casi gli asintomatici sono 530 (58,8%). I casi sono 447 di screening, 344 contatti di caso, 111 con indagine in corso. Il totale dei casi positivi diventa 404.218, di cui 33.144 Alessandria, 19.524 Asti, 12.743 Biella, 57.988 Cuneo, 31.379 Novara, 215.116 Torino, 14.955 Vercelli, 14.493 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1.674 residenti fuori regione ma in carico alle strutture sanitarie piemontesi. I restanti 3.202 sono in fase di elaborazione e attribuzione territoriale.

Sono 549 i nuovi positivi al Covid-19 e 3 morti oggi in Liguria, a fronte di 6.006 tamponi molecolari effettuati nelle ultime 24 ore, ai quali si aggiungono altri 9.567 tamponi antigenici rapidi. Lo riporta il bollettino ufficiale della Regione Liguria.

Sono 286 i nuovi contagi da coronavirus in Calabria secondo il bollettino di oggi, 1 dicembre. Si registrano inoltre altri 2 morti. Sono 5.902 i tamponi effettuati, +178 guariti. 1.501 il totale dei decessi. Il bollettino, inoltre, registra +106 attualmente positivi, +106 in isolamento, ricoverati stabili e, infine, +1 terapie intensive (per un totale di 17).

Sono 243 (di età compresa tra 1 e 92 anni) i nuovi contagi da coronavirus registrati oggi, 1 dicembre, in Abruzzo, che portano il totale dall’inizio dell’emergenza a 87894. Lo riferisce il bollettino con i dati Covid della Regione. Il bilancio dei pazienti deceduti registra 4 nuovi casi (di età compresa tra 77 e 91 anni, due in provincia di Pescara, uno in provincia di Chieti e uno in provincia di Teramo) e sale a 2595.

Centonove pazienti (+5 rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in area medica; 6 (-3 rispetto a ieri) in terapia intensiva, mentre gli altri 4116 (+49 rispetto a ieri) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 4651 tamponi molecolari (1585788 in totale dall’inizio dell’emergenza) e 9788 test antigenici (1355168). Il tasso di positività, calcolato sulla somma tra tamponi molecolari e test antigenici del giorno, è pari a 1.68%

Sono 145 i contagi da coronavirus registrati oggi, 1 dicembre, in Sardegna, sulla base di 3.039 persone testate. Lo riferisce il bollettino con i dati Covid della Regione. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 12.269 tamponi. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 14 (1 in più rispetto a ieri). I pazienti ricoverati in area medica sono 74 ( 3 in più rispetto a ieri ). Sono 2.659 i casi di isolamento domiciliare ( 33 in più rispetto a ieri). Si registra il decesso di un uomo di 78 anni, residente nella provincia di Nuoro.

Sono 746 i nuovi contagi da coronavirus oggi 1 dicembre 2021 in Friuli Venezia Giulia, secondo dati e numeri dell'ultimo bollettino Covid-19 della Regione. Si registrano altri 7 morti. Nel dettaglio, su 9.276 tamponi molecolari sono stati rilevati 663 nuovi contagi con una percentuale di positività del 7,15%. Sono inoltre 14.493 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 83 casi (0,57%). Le persone ricoverate in terapia intensiva restano 24, mentre i pazienti in altri reparti scendono a 289. Lo comunica il vicegovernatore della Regione con delega alla Salute Riccardo Riccardi.

I decessi complessivamente ammontano a 3.990. I totalmente guariti sono 120.303, i clinicamente guariti 199, mentre le persone in isolamento risultano essere 6.969. Dall'inizio della pandemia in Friuli Venezia Giulia sono risultate positive complessivamente 131.774 persone.

Sono 367 i nuovi contagi da coronavirus oggi 1 dicembre in Puglia, secondo i dati dell'ultimo bollettino covid-19. Si registrano altri 3 morti. I nuovi casi, individuati su 22.089tamponi effettuati, sono così distribuiti per provincia: Bari: 105; Bat: 13; Brindisi: 54; Foggia: 98; Lecce: 40; Taranto: 58; Residenti fuori regione: 0; Provincia in definizione: -1. Sono 4.118 le persone attualmente positive, 134 quelle ricoverate in area non critica, 21 le persone in terapia intensiva. Da inizio pandemia sono stati 279.751 i casi registrati, 4.800.675 i tamponi eseguiti, 268.747 le persone guarite, 6.886 le persone decedute.

Sono 48 i nuovi casi di contagio da coronavirus registrati in Basilicata oggi, 1 dicembre, su un totale di 1.015 tamponi molecolari. Lo riferisce il bollettino con i dati Covid della Regione. Non si registrano decessi. I lucani guariti o negativizzati sono 32. I ricoverati negli ospedali di Potenza e di Matera sono 14 (+1); nessuno è ricoverato in terapia intensiva. Nel complesso gli attuali positivi residenti in Basilicata sono 1.103 (+12).

Per la vaccinazione, ieri sono state effettuate 4.342 somministrazioni di cui circa 3.600 sono terze dosi. Finora 437.760 lucani hanno ricevuto la prima dose del vaccino (79,1 per cento del totale della popolazione residente), 405.365 hanno completato il ciclo vaccinale (73,2 per cento) e 53.605 sono le terze dosi (9,7 per cento), per un totale di 899.730 somministrazioni effettuate.

Sono 29 i contagi da coronavirus in Valle d'Aosta oggi, 1 dicembre 2021, secondo numeri e dati covid del bollettino della regione. Non si registrano morti. Il totale delle persone contagiate dal virus da inizio epidemia sale a 13.222. I positivi attuali sono 674 di cui 644 in isolamento domiciliare, 29 ricoverati in ospedale, uno in terapia intensiva. I guariti complessivi sono 12.069, +31 rispetto a ieri, i casi fino ad oggi testati sono 97.662, i tamponi effettuati 288.739. I decessi di persone risultate positive al virus da inizio emergenza ad oggi in Valle d’Aosta sono 479.

Sono 559 i contagi da coronavirus in Toscana oggi, 1 dicembre 2021, secondo numeri e dati covid del bollettino della regione diffuso dal governatore Eugenio Giani sui social. "I nuovi casi registrati in Toscana sono 559 su 29.418 test di cui 10.536 tamponi molecolari e 18.882 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 1,90% (6,3% sulle prime diagnosi)", scrive Giani, aggiungendo che i accini attualmente somministrati sono 6.359.835.

Sono 2.656 i nuovi contagi da coronavirus oggi 1 dicembre in Veneto, secondo i dati dell'ultimo bollettino covid-19. Continuano dunque a salire i positivi nella regione. I nuovi casi sono stati individuati a fronte di 26.044 tamponi molecolari e di 69.996 tamponi antigenici.