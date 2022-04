Covid Italia, bollettino Protezione Civile e contagi regioni 11 aprile

(Adnkronos) – Il bollettino con i numeri Covid in Italia di oggi, lunedì 11 aprile 2022, con dati e numeri della Protezione Civile e del ministero della Salute – regione per regione – su contagi da coronavirus, ricoveri e morti. I numeri da Piemonte, Lombardia e Veneto, Toscana e Lazio, Campania e Sicilia.

Il bollettino delle grandi città come Milano, Roma e Napoli, i numeri della campagna vaccinale. Ecco i dati, regione per regione:

Sono 2.560 i nuovi contagi da covid in Lombardia secondo il bollettino di oggi, 11 aprile. Si registrano inoltre altri 13 morti. A Milano i nuovi casi sono 481. 39.474 il totale delle vittime nella regione da inizio pandemia. I tamponi effettuati sono 22.306, con un rapporto test/positivi che si attesta all'11,4%.

Calano i ricoveri in terapia intensiva: 42 (-1) mentre aumentano i ricoverati non in terapia intensiva: 1.104 (+25).

In dettaglio, sono 866 i nuovi positivi registrati nella provincia di Milano. Lo rende noto Regione Lombardia. Quanto alle altre province lombarde, a Bergamo si registrano 148 nuovi casi, a Brescia 398, a Como 132, a Cremona 63, a Lecco 50, a Lodi 34, a Mantova 82, a Monza 243, a Pavia 142, a Sondrio 18 e a Varese 275.

Sono 3.780 i contagi da coronavirus e i 15 morti registrati oggi, 11 aprile, nel Lazio secondo il bollettino con i dati Covid della regione.. I casi a Roma città sono a quota 2.216. Nello specifico "su 7.076 tamponi molecolari e 18.752 tamponi antigenici per un totale di 25.828 tamponi, si registrano 3.780 nuovi casi positivi (-2.635), sono 15 i decessi (+10), 1.199 i ricoverati (+54), 68 le terapie intensive ( = ) e +5.460 i guariti.

Il rapporto tra positivi e tamponi è al 14,6%".

Sono 2.862 i nuovi contagi da coronavirus registrati oggi, 11 aprile, in Campania dall'analisi di 16.715 test. Nel bollettino odierno diffuso dall'unità di crisi della Regione sono inseriti 10 nuovi decessi, 9 dei quali avvenuti nelle ultime 48 ore e uno avvenuto in precedenza, ma registrato ieri. In Campania sono 35 i pazienti Covid ricoverati in terapia intensiva e 710 i pazienti Covid ricoverati in reparti di degenza.

Sono 2.832, di cui 2.563 con test antigenico, i nuovi positivi al Covid in Piemonte. Lo rileva la Regione. I tamponi effettuati sono 26.765, di cui 24.858 test antigenici, il rapporto positivi tamponi si attesta all’10,6%. I ricoveri ordinari sono 688 (+16 rispetto a ieri), quelli in terapia intensiva 20, invariati rispetto a ieri. I decessi di persone con diagnosi di Covid sono 2. Sul fronte delle vaccinazioni, sono 2.055 le dosi somministrate oggi di cui 74 prime dosi, 279 la seconda e 1.549 la terza. Dall’inizio della campagna sono state inoculate 9.806.641 dosi, di cui 3.330.660 come seconde e 2.849.579 come terze. Finora sono state somministrate 30.278 quarte dosi agli immunidepressi, di cui 153 oggi, e 3201 dosi di Novavax.

Sono 1.818 i nuovi contagi da covid in Sicilia secondo il bollettino di oggi, 11 aprile. Si registrano inoltre altri 5 morti: 2 i decessi registrati ieri, gli altri si riferiscono ai giorni scorsi. La Regione fa sapere inoltre che 338 dei nuovi casi registrati sono relativi ai giorni passati. 13.159 i tamponi processati, gli attuali positivi nell'Isola sono 147.980 (2.386 in meno rispetto a ieri). In un solo giorno i guariti sono stati 4.537, 10.263 i morti dall'inizio dell'emergenza pandemica. Degli attuali positivi i ricoverati con sintomi sono 1.012, mentre si trovano in terapia intensiva 65 pazienti. Questa la ripartizione su base provinciale dei nuovi casi: 575 a Palermo, 396 a Catania, 459 a Messina, 142 a Ragusa, 185 a Trapani, 112 a Siracusa, 103 a Caltanissetta, 157 ad Agrigento e 17 a Enna.

Sono 1.164 i nuovi contagi da covid in Sardegna secondo il bollettino di oggi, 11 aprile. Si registrano inoltre altri 6 morti. 938 i casi diagnosticati da test antigenico. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 3.170 tamponi. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 26 (stesso dato di ieri). I pazienti ricoverati in area medica sono 342 (+10). Sono 30.350, invece, i casi di isolamento domiciliare (+185). Si registrano 6 decessi: una donna di 85 anni e un uomo di 86, residenti nella Città Metropolitana di Cagliari; una donna di 91 anni e un uomo di 79, residenti nella provincia di Nuoro; due uomini di 87 e 89 anni, residenti nella provincia di Sassari.

Sono 1.847 i nuovi contagi da coronavirus oggi 11 aprile in Veneto, secondo numeri e dati dell’ultimo bollettino Covid-19 di Azienda Zero. Si registrano 2 morti. Il totale dei casi da inizio pandemia è arrivato a 1.556.395, mentre gli attualmente positivi sono 78.469. Il totale dei decessi da inizio pandemia è 14.267.

Negli ospedali veneti sono ricoverate 624 persone in area medica e 28 in terapia intensiva. Negli ospedali di comunità i ricoverati positivi sono 144. Nella giornata di ieri sono state somministrate 927 dosi di vaccino.

Sono 1.859 i nuovi contagi da coronavirus oggi 9 aprile in Puglia, secondo i numeri dell'ultimo bollettino covid-19. Si registrano altri 9 morti. I nuovi casi, individuati attraverso 17.171 tamponi effettuati, sono così suddivisi per provincia: Bari: 702; Bat: 134; Brindisi: 163; Foggia: 238; Lecce: 422; Taranto: 179; Residenti fuori regione: 18; Provincia in definizione: 3. Sono 107.848 le persone attualmente positive, 649 ricoverate in area non critica e 39 in terapia intensiva. Dati complessivi: 975.598 casi totali, 10.068.783 tamponi eseguiti, 859.671 persone guarite e 8.079 decessi.

Sono 1.606 i contagi da coronavirus in Toscana oggi, 11 aprile 2022, secondo numeri e dati covid del bollettino della regione. Registrati 13 morti. I nuovi casi (593 confermati con tampone molecolare e 1.013 da test rapido antigenico) sono lo 0,2% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,1% e raggiungono quota 966.777 (94% dei casi totali).

Oggi sono stati eseguiti 3.188 tamponi molecolari e 6.549 tamponi antigenici rapidi, di questi il 16,5% è risultato positivo. Sono invece 2.536 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 63,3% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 51.959, +1,2% rispetto a ieri. I ricoverati sono 840 (14 in più rispetto a ieri), di cui 41 in terapia intensiva (stabili). Oggi si registrano 13 nuovi decessi: 3 uomini e 10 donne con un'età media di 84,2 anni. L'età media dei 1.606 nuovi positivi odierni è di 42 anni circa.

Complessivamente, 51.119 persone sono in isolamento a casa, poiché presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere, o risultano prive di sintomi (581 in più rispetto a ieri, più 1,1%). Le persone ricoverate nei posti letto dedicati ai pazienti Covid oggi sono complessivamente 840 (14 in più rispetto a ieri, più 1,7%), 41 in terapia intensiva (stabili rispetto a ieri). Le persone complessivamente guarite sono 966.777 (998 in più rispetto a ieri, più 0,1%).

In Basilicata sono 355 i nuovi casi di contagio da Sars Cov-2, su un totale di 1.759 tamponi (molecolari e antigenici) e si registrano 2 decessi per Covid-19. Sono i dati del bollettino regionale della task force coronavirus riferito alle ultime 24 ore. Le persone decedute risiedevano a Potenza e Tricarico. Sono state registrate 434 guarigioni. I ricoverati per Covid-19 sono 101 (+2) di cui 1 in terapia intensiva: 65 (di cui 1 in TI) nell'ospedale di Potenza; 37 in quello di Matera. Nel complesso gli attuali positivi residenti in Basilicata sono circa 26.700. Per la vaccinazione, ieri sono state effettuate 8 somministrazioni. Finora 467.980 lucani hanno ricevuto la prima dose del vaccino (84,6 per cento della popolazione che ammonta a 553.254 residenti), 441.370 hanno ricevuto la seconda (79,8 per cento) e 353.361 sono le terze dosi (63,9 per cento), per un totale di 1.263.057 somministrazioni effettuate.

Sono 210 i nuovi contagi da coronavirus oggi 11 aprile in Friuli Venezia Giulia, secondo i dati dell'ultimo bollettino covid-19. Si registra 1 morto. ''Oggi in Friuli Venezia Giulia su 1.221 tamponi molecolari sono stati rilevati 55 nuovi contagi, con una percentuale di positività del 4,50%. Sono inoltre 1.688 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 155 casi (9,18%). Una persona è ricoverata in terapia intensiva, mentre i pazienti ospedalizzati in altri reparti sono 150''. Lo ha comunicato oggi il vicegovernatore della Regione con delega alla Salute.

Sono 1.431 i nuovi contagi da coronavirus oggi 11 aprile in Calabria, secondo i dati dell'ultimo bollettino covid-19. Si registrano altri 13 morti. I nuovi casi registrati sono stati individuati su 6.627 tamponi effettuati. Sono +977 i guariti. Il totale dei decessi sale a 2.395. Il bollettino, inoltre, registra +441 attualmente positivi, +7 ricoveri (per un totale di 350) e, infine, -3 terapie intensive (per un totale di 17).

Nessun decesso e 21 nuovi contagi da coronavirus oggi, 11 aprile, in Valle D’Aosta. Lo riferisce il bollettino con i dati Covid della Regione. Le persone contagiate dal virus da inizio epidemia a oggi salgono, pertanto, a 33.346. I positivi attuali sono 1201 di cui 1182 in isolamento domiciliare e di 17 ricoverati in ospedale. I guariti complessivi sono 31.618, in aumento di 66 unità rispetto a ieri. Il totale dei casi testati è pari a 131.742 mentre i tamponi fino ad oggi effettuati sono 496.022. I decessi di persone risultate positive al covid da inizio emergenza ad oggi in Valle d’Aosta sono 527.