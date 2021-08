Covid Italia, bollettino Protezione Civile e contagi regioni 8 agosto

(Adnkronos) – Il bollettino Covid Italia di oggi, domenica 8 agosto 2021, con dati e news della Protezione Civile – regione per regione – su contagi, ricoveri, morti. I numeri sulla pandemia di coronavirus da Lombardia, Emilia Romagna, Lazio, Campania e Sicilia e il punto sui vaccini.

Sono 208 i nuovi contagi da Covid registrati oggi, 8 agosto, in Puglia, su un totale di 12.543 test, per un tasso di positività al 1,65. Lo riferisce il bollettino quotidiano della Regione. Non sono stati registrati decessi. Crescono a 247.687 i pazienti guariti (erano 257.548 ieri) e gli attualmente positivi (3396, 136 più di ieri). In calo invece i ricoveri (tre in meno, ovvero 111).

I nuovi casi sono così distribuiti: 40 in provincia di Bari, 27 in provincia di Brindisi, 59 nella provincia Bat, 28 in provincia di Foggia, 44 in provincia di Lecce, 4 in provincia di Taranto, 5 casi di residenti fuori regione, un caso di provincia di residenza non nota. Fortunatamente non si sono registrati decessi.

Sono 665 i nuovi contagi da coronavirus in Toscana registrati oggi, 8 agosto 2021, secondo i dati del bollettino di oggi.

I casi sono stati individuati su 14.553 test di cui 8.882 tamponi molecolari e 5.671 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 4,57% (10,9% sulle prime diagnosi). I vaccini attualmente somministrati sono 4.328.21. I ricoverati sono 258, nove in più rispetto a ieri, di cui 23 in terapia intensiva, due in meno.

Tra le province con il maggior numero di nuovi casi da ieri Firenze a 162, Prato, 24 in più, Pistoia, 88 in più, Massa, 29 in più, Lucca, 84 in più, Pisa, 93 in più, Livorno, 68 in più, Arezzo, 53 in più, Siena, 25 in più, e Grosseto, 39 in più.

Sono 48 i nuovi contagi da Coronavirus in Friuli Venezia Giulia secondo il bollettino di oggi, domenica 8 agosto. Nessun altro morto da ieri. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 4.127 tamponi molecolari e 732 i test rapidi antigenici. Dall'analisi dei dati a disposizione emerge che la metà dei nuovi contagi riguarda persone al sotto dei 29 anni. Due le persone ricoverate in terapia intensiva, mentre in altri reparti sono in cura 23 persone. Da inizio pandemia i decessi sono stati 3.791 nella Regione.

Sono 554 i nuovi contagi da Coronavirus nel Lazio secondo il bollettino di oggi, domenica 8 agosto 2021. Nella tabella si fa riferimento a un morto nelle ultime 24 ore e altri due dei giorni precedenti, ma registrati solo oggi. I ricoverati sono 398, 17 in più, le terapie intensive sono 54. I casi a Roma città sono a quota 273. Frena il trend dei casi positivi, in calo anche l'rt, mentre la pressione sulla rete ospedaliera rimane bassa. "Grazie a l’alta copertura vaccinale, nel Lazio il 70% del totale della popolazione over 12 anni ha completato l’iter, si sta frenando la corsa del virus" dice in una nota l’assessore alla Sanità e all'Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio, Alessio D’Amato.

Ecco i casi a Roma. Nell'Asl Roma 1 sono 115 nuovi casi e 2 decessi. Nell'Asl Roma 2 son 148 nuovi casi nelle ultime 24 ore e un morto. Nell'Asl Roma 3 sono 10 i nuovi casi, mentre salgono a 57 nell'Asl Roma 4. Nell'Asl Roma 5: sono 59 i contagi e 55 nell'Asl Roma 6. Nelle province si registrano 110 nuovi casi di cui 31 nell'Asl di Frosinone, 46 nell'Asl di Latina e 18 in quella di Rieti. Nella Asl di Viterbo si registrano 15 nuovi casi.

Sono 637 i nuovi positivi al Covid in Lombardia secondo il bollettino di oggi, domenica 8 agosto. Si registra, inoltre, un morto, facendo così salire a 33.838 il numero di vittime dall'inizio della pandemia. I tamponi effettuati sono 36.111 mentre il rapporto tra positivi e tamponi si attesta all'1,7%. Stabili i pazienti ricoverati in terapia intensiva: sono 35 mentre i dimessi o guariti sono 138. Sono 192 i nuovi positivi al Coronavirus registrati nella provincia di Milano nelle ultime 24 ore. Quanto alle altre province lombarde, a Brescia si registrano 79 casi, a Varese 123, a Monza 26, a Como 23, a Bergamo 42, a Pavia 16, a Mantova 53, a Cremona 21, a Lecco 16, a Lodi 7 e a Sondrio 4.

Sono 303 i nuovi contagi in Sardegna di oggi, domenica 8 agosto 2021, secondo il bollettino della Regione. Da tabella risulta un morto da ieri. Nelle ultime 24 ore sono state 2.554 le persone testate. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 22, 2 in più rispetto a ieri. I pazienti ricoverati in area medica sono 109, uno in più rispetto a ieri). In isolamento a casa 6.548 persone.

Sono 661 i nuovi contagi in Emilia Romagna di oggi, domenica 8 agosto 2021. Nessun morto da ieri. Sono stati 21.605 i tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti da ieri è del 3,1%. La situazione dei contagi nelle province vede Modena con 120 nuovi casi e Bologna con 108; seguono Parma a 85 e Rimini a 79. Quindi Reggio Emilia a 62, Ferrara a 55 e Ravenna a 53, Cesena a 34, Piacenza a 30, il Circondario Imolese a 19 e Forlì a 16. Per quanto riguarda le persone complessivamente guarite, sono 137 in più rispetto a ieri e raggiungono quota 375.136. In totale, dall’inizio dell’epidemia, i decessi in regione sono stati 13.289.

Sono 369 i nuovi contagi da Coronavirus in Campania secondo il bollettino di oggi, domenica 8 agosto 2021. Nessun altro morto da ieri. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 15.816 tamponi. I posti letto in terapia intensiva occupati sono 14, mentre i ricoverati in reparti ordinari Covid sono 249.

Sono 822 i nuovi contagi da Coronavirus in Sicilia secondo il bollettino di oggi, domenica 8 agosto 2021. Nella tabella si fa riferimento ad altri tre morti. Da ieri i dimessi o guariti sono stati 153. Al momento i positivi nell'isola sono 14.077. Tra le province con il maggior numero di nuovi casi Palermo a 244, Ragusa a 137, Catania a 110, Agrigento a 80, Caltanissetta a 72 e Siracusa a 70.

Sono 587 i nuovi contagi da Coronavirus in Veneto secondo il bollettino di oggi, domenica 8 agosto 2021. Nessun altro morto da ieri. Gli attualmente positivi nella Regione sono 13.587. Un ingresso in più in terapia intensiva, dove sono 23 quelle occupate, mentre sono 185 quelli ricoverati nei reparti Covid, 3 in più. Da ieri i guariti o dimessi sono stati 378. Tra le province con il maggior numero di casi Verona a 124, Treviso a 108, Vicenza a 104, Padova a 95, Venezia a 77, Rovigo a 46 e Belluno a 15.

Sono 135 i contagi da coronavirus in Liguria oggi, 8 agosto 2021, secondo i dati del bollettino della regione. Da ieri, registrato un morto. I nuovi casi sono stati individuati su 2.370 tamponi molecolari e 3.734 test antigenici rapidi. I pazienti ricoverati in ospedale per covid sono 63 (+4), mentre le persone in terapia intensiva sono 15. Nella regione, gli attuali positivi sono 2.842.

Sono 120 i nuovi contagi da Coronavirus in Veneto secondo il bollettino di oggi, domenica 8 agosto 2021. Nessun altro morto da ieri. Nelle ultime 24 ore i dimessi o guariti sono stati 10. Il totale dei positivi nella Regione al momento è di 1.821 persone. Tra le province con il maggior numero di nuovi contagi Teramo a 40, Pescara a 39, L'Aquila a 22 e Chieti a 13.