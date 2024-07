Covid Italia, contagi ancora in aumento: Campania, Lombardia e Lazio con più casi

Covid Italia, contagi ancora in aumento: Campania, Lombardia e Lazio con pi&u...

Covid Italia, contagi ancora in aumento: Campania, Lombardia e Lazio con pi&u...

Milano, 26 lug. (Adnkronos Salute) - Sono 13.672 i casi di Covid registrati in Italia nella settimana tra il 18 e il 24 luglio, quasi il 53% in più rispetto ai 7 giorni precedenti quando i casi erano 8.942. Salgono anche i morti, 53 contro i 40 della settimana precedente (il 32% in più...