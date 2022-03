Covid Italia, Gismondo: "Risalita contagi non allarmi"

(Adnkronos) – Covid oggi in Italia, "la risalita di Rt e incidenza dovevamo aspettarcela, perché si sono allentate le misure e direi che in questa fase è giusto così". Invita a non allarmarsi per l'inversione della curva Maria Rita Gismondo, direttrice del Laboratorio di microbiologia clinica, virologia e diagnostica delle bioemergenze dell'ospedale Sacco di Milano.

"Ripeto – spiega all'Adnkronos Salute – non dobbiamo guardare all'andamento di queste infezioni, che sono quasi al 100% asintomatiche o paucisintomatiche, ma dobbiamo stare a osservare cosa accadrà fra 10-15 giorni – sottolinea l'esperta – per capite se alla risalita della curva dei contagi seguirà anche un aumento delle ospedalizzazioni. Solo in quel caso", secondo Gismondo, "potremo alzare ancora la guardia" delle restrizioni.