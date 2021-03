Covid Italia oggi, contagi regioni: tabella e bollettino 29 marzo

(Adnkronos) – I contagi da coronavirus oggi, 29 marzo, con la tabella e i dati delle regioni. Le news sui nuovi casi di Covid, il numero dei tamponi processati e l'indice di positività nella giornata in cui Toscana, Calabria e Valle d'Aosta cambiano colore e entrano in zona rossa.

Ecco i dati:

Sono 1.021 i contagi da coronavirus in Toscana oggi, 29 marzo, secondo i dati del bollettino della regione anticipato dal governatore Eugenio Giani su Facebook. "I nuovi casi registrati in Toscana sono 1.021 su 12.087 test di cui 10.323 tamponi molecolari e 1.764 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 8,45% (18,5% sulle prime diagnosi)", scrive, aggiungendo che "continuano a ritmo serrato le vaccinazioni in Toscana per età e persone estremamente vulnerabili.

Da oggi sono attivi i nuovi grandi punti vaccinali a Livorno al Modigliani Forum e a Carrara presso il Carrara Fiere".

Sono 232 i nuovi contagi da coronavirus oggi nelle Marche, secondo i dati dell'ultimo bollettino. Il Servizio Sanità della Regione Marche ha comunicato che nelle ultime 24 ore sono stati testati 1498 tamponi: 742 nel percorso nuove diagnosi (di cui 42 nello screening con percorso Antigenico) e 756 nel percorso guariti (con un rapporto positivi/testati pari al 31,3%).

I positivi nel percorso nuove diagnosi sono 232 (37 in provincia di Macerata, 99 in provincia di Ancona, 51 in provincia di Pesaro-Urbino, 24 in provincia di Fermo, 7 in provincia di Ascoli Piceno e 14 fuori regione). Il rapporto positivi/testati è pari al 14%.