Covid: Itt motion technologies, 'sì al green pass sui treni, è garanzia di sicurezza per tutti'

Roma, 6 ago. (Labitalia) – "La decisione del governo sull’utilizzo del green pass per i treni di lunga percorrenza ci trova d'accordo: in questa fase occorrono prudenza e allo stesso tempo garanzia di servizi in sicurezza per i viaggiatori e per gli operatori.

Come impresa attiva nella componentistica ferroviaria, dedicata al comfort e sicurezza, crediamo che questa sia la strada da seguire per consentire al Paese di ripartire e tornare a muoversi, limitando il rischio covid". Lo dichiara Carlo Ghirardo, presidente Itt motion technologies, società globale che opera con i principali operatori ferroviari in Italia e nel mondo.