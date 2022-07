Covid, Kyriakides: "Agire ora e alzare protezione in vista autunno-inverno"

Milano, 18 lug. (Adnkronos Salute)() – "Le infezioni" da Sars-CoV-2 "sono di nuovo in crescita in tutta l'Ue e con questo aumento assistiamo anche a un aumento dei casi gravi, dei ricoveri ospedalieri, dell'occupazione di posti in terapia intensiva e della mortalità.

Dobbiamo agire ora per affrontare questo problema e intensificare le azioni per accrescere la protezione anche in previsione di ulteriori ondate autunnali e invernali". A sottolinearlo è Stella Kyriakides, la commissaria europea per la Salute e la sicurezza alimentare, in una nota in cui l'Ecdc, Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie, dà notizia della pubblicazione di due documenti: il primo contiene le sue 'Considerazioni preliminari di salute pubblica per le strategie di vaccinazione anti-Covid nella seconda metà del 2022'; l'altro è stato realizzato in collaborazione con l'Ufficio regionale per l'Europa dell'Organizzazione mondiale della sanità, e contiene invece 'Considerazioni operative per la sorveglianza dei virus respiratori in Europa'.

"La vaccinazione rimane la nostra protezione più efficace contro l'ospedalizzazione, le malattie gravi e la morte" da Covid, prosegue Kyriakides. "Ribadisco ancora una volta il mio invito a tutti coloro che non hanno ancora tutte le dosi raccomandate di farle urgentemente, compresi il primo booster per tutti e il secondo richiamo per gli over 60 e le persone vulnerabili. Oggi presentiamo raccomandazioni aggiornate sia per la vaccinazione che per rafforzare la sorveglianza integrata delle malattie respiratorie.

Questo – evidenzia – è fondamentale per il monitoraggio continuo di Covid e per eventuali future pandemie".