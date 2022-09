Covid, l’Aifa autorizza il vaccino contro le sottovarianti 4 e 5

Nella giornata di oggi si è svolta un'importante riunione del CTS dell'Aifa che ha dato la sua autorizzazione al vaccino Covid contro le sottovarianti

È stata una giornata molto importante quella di oggi, mercoledì 14 settembre, per quanto riguarda il tema Covid e vaccini. In data odierna, infatti, si è tenuta una riunione della Commissione Tecnico Scientifica dell’Aifa: gli esperti hanno dato la loro autorizzazione per le somministrazioni dei vaccini contro le sottovarianti 4 e 5 del Coronavirus.

Vaccino Covid, l’Aifa dà l’autorizzazione per le somministrazioni contro le sottovarianti 4 e 5

La Commissione Tecnico Scientifica (CTS) dell’Aifa ha dato la sua autorizzazione, dopo la riunione svoltasi nella giornata di oggi, e ha reso disponibile l’utilizzo del vaccino bivalente Comirnaty Original/Omicron BA.4-5. Questo vaccino era già stato preventivamente approvato dall’Ema (l’agenzia europea del farmaco).

Il comunicato dell’Aifa

L’Aifa ha rilasciato anche un comunicato ufficiale, dove rende nota la decisione presa riguardante il vaccino contro le sottovarianti 4 e 5: “La popolazione a maggior rischio di sviluppare malattia grave, per la quale quindi la dose booster è raccomandata in via prioritaria, è rappresentata dai soggetti che presentano fattori di rischio e dagli over 60. Tutti gli altri soggetti possono comunque vaccinarsi con la dose booster su consiglio del medico o come scelta individuale.”