Covid, l’Aifa dà l’ok per la quarta dose per gli immunodepressi

L'Aifa dice sì ad una quarta dose booster per i soggetti gravemente immunodepressi, quarta dose che verrà somministrata con vaccini a mRna.

C’è il sì dell’Aifa: la Commissione tecnico scientifica dell’Agenzia italiana del farmaco ha dato il via libera alla quarta dose di vaccino anti-Covid per i soggetti gravemente immunodepressi.

Quarta dose vaccino Covid: arriva il sì dell’Aifa

In verità, non si tratterebbe di una vera e propria quarta dose, bensì di una dose booster, a seguito dell’avvenuto completamento del ciclo primario composto dalle due dosi e dalla dose aggiuntiva.

Gli esperti hanno sottolineato che i tempi di somministrazione saranno gli stessi della dose booster per la popolazione generale. Mentre, per quanto riguarda i vaccini che saranno utilizzati, si parla sempre di quelli mRna, ossia Pfizer e Moderna, proprio in quanto si sono mostrati come più efficaci e meno rischiosi su eventuali interferenze geniche.

No quarta dose, sarà una dose booster

La Commissione tecnico scientifica di Aifa si è riunita nella giornata di ieri per colloquiare di questa quarta dose. Proprio l’Aifa ha spiegato la questione che per i pazienti immunocompromessi la quarta dose equivarrebbe alla dose booster offerta alla popolazione generale. Invece, per quanto concerne per l’appunto il resto della popolazione, al momento non si prevede la raccomandazione per la quarta dose.

In effetti, mancano ancora sufficienti prove che supportino una raccomandazione valida per tutta la popolazione.

Ipotesi richiamo annuale

Tuttavia, si farebbe sempre più largo l’ipotesi di un richiamo annuale, come avviene in pratica per la normale influenza. La voce che circola è partita non a caso qualche giorno fa dal direttore generale dell’Aifa, Nicola Magrini: