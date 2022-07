Covid, l’allarme della pediatra: “Ricoveri in aumento, attenti ai bambini più piccoli”

Covid e nuove sottovarianti infide, arriva l’allarme della pediatra del Bambin Gesù di Roma: “Ricoveri in aumento, attenti specie ai bambini più piccoli”

Covid e sottovarianti contagiosissime, l’allarme arriva da una pediatra in prima linea al Bambin Gesù di Roma: “Ricoveri in aumento, attenti ai bambini più piccoli”. A Tgcom24 la dottoressa Anna Chiara Vitucci spiega che crescono anche gli accessi in Pronto Soccorso.

Il sunto è che in questa estate 2022 il Covid non arretra, anzi, tutt’altro. La colpa è dell’ultima variante BA.5 che sta determinando un rapido incremento di contagi in Italia.

Sul Covid arriva l’allarme della pediatra

E secondo l’orientamento dei pediatri va monitorata con attenzione e scrupolo anche la situazione riguardante i bambini. La dottoressa Vittucci, pediatra al Bambin Gesù di Roma, lo ha detto chiaramente: “I ricoveri ordinari e gli accessi in Pronto soccorso sono in notevole aumento negli ultimi sette giorni”.

E ancora: “Per fortuna i bambini manifestano quasi sempre sintomi leggeri, come febbre, raffreddore e mal di gola, ma a volte anche sintomi gastrointestinali”.

“Attenzione massima per chi ha meno di un anno”

E in chiosa: “Bisogna mantenere alto il livello di attenzione soprattutto per i più piccoli, ovvero per i bambini sotto l’anno di età“. Soltanto pochi giorni fa un altro pediatra, sempre del Bambin Gesù ma di Palidoro, aveva lanciato un allarme simile.

Aveva detto il dottor Andrea Campana: “Nella maggior parte dei casi si tratta di bambini molto piccoli, anche neonati tra 0 e 6 mesi. I ricoveri di questi piccoli pazienti sono addirittura triplicati rispetto a giugno scorso”.