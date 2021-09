Covid, l’arcivescovo Babjak è risultato positivo: ha celebrato con Papa Francesco

L'arcivescovo metropolita greco-cattolico di Presov Babjak è positivo al Covid: settimana scorsa aveva celebrato la messa col Papa.

L’arcivescovo Ján Babjak, che nei giorni scorsi ha concelebrato con Papa Francesco, è risultato positivo al Covid. L’uomo ha iniziato a manifestare i primi sintomi venerdì 17 settembre, ha effettuato un tampone e ha scoperto di aver contratto l’infezione.

Arcivescovo Babjak positivo al Covid

A dare la notizia è stata l’arcidiocesi di Prešov, in Slovacchia, facendo sapere che il vescovo, già vaccinato con entrambe le dosi, si trova attualmente in quarantena con lievi sintomi della malattia.

I responsabili dell’arcidiocesi hanno informato la segreteria della Conferenza episcopale slovacca la quale ha informato il Vaticano e tutti i vescovi che potrebbero essere stati in contatto con l’uomo. Nella giornata di martedì 14 settembre 2021 aveva concelebrato la Liturgia di Giovanni Crisostomo a Prešov insieme al Santo Padre durante la sua visita apostolica e aveva partecipato a diversi altri incontri con il pontefice.

Arcivescovo Babjak positivo al Covid: contagiato da un vescovo

Secondo quanto appreso, l’arcivescovo sarebbe stato contagiato dopo il contatto con un vescovo positivo proveniente dalla Grecia incontrato al Congresso eucaristico internazionale di Budapest. Essendo i sintomi comparsi venerdì, non è escluso che durante l’incontro col Papa di martedì non fosse ancora positivo e che dunque non abbia eventualmente trasmesso il virus al Papa.