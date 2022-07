Covid, l’augurio del sottosegretario Costa: “Ripresa dell’anno scolastico in presenza e senza mascherine”

"Sfruttare l'estate per effettuare interventi nelle scuole per garantire la ripresa dell'anno scolastico in presenza e senza mascherine", dice Costa.

L’uso della mascherina non è più obbligatorio negli ambienti chiusi, eccetto a scuola dove a lungo è stato necessario indossarla. Tuttavia, il sottosegretario alla Salute Andrea Costa auspica un ritorno a scuola senza mascherina.

Covid, Costa: no mascherine a scuola

“Ci auguriamo che gli enti locali sfruttino il periodo di pausa estiva per effettuare interventi nelle scuole, come quelli di areazione nelle aule, in modo da garantire la ripresa dell’anno scolastico in presenza e senza mascherine“.

A dirlo in un’intervista al quotidiano Libero è il sottosegretario Costa.

Poi ha sottolineato: “Non dobbiamo dare troppo rilievo al dato dei nuovi casi di Covid. Piuttosto guardiamo alla pressione sugli ospedali e lì a oggi abbiamo numeri e dati sotto controllo. In questo senso prima o poi dovremo arrivare a decidere che, se abbiamo un positivo asintomatico, forse non ha più senso fargli fare l’isolamento”.

Intervistato da RaiNews24, inoltre, ha ribadito: “Ho sempre detto che l’obiettivo è arrivare a convivere con il virus e convivere significa, a mio avviso, prendere anche in considerazione l’ipotesi che chi è positivo e asintomatico possa evitare isolamento e quarantena. È un ragionamento che andrà fatto più avanti, ma primo o poi dovremo porci il problema, altrimenti rischiamo di ribloccare il Paese”. L’ipotesi di togliere la quarantena per i positivi, tuttavia, non convince molti dei suoi colleghi.

Tra gli esperti, infatti, emergono pareri contrapposti.