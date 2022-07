Covid, l’Ema verso l’ok ad un vaccino annuale: le parole di Marco Cavaleri

Marco Cavaleri, responsabile per la strategia vaccinale dell'Ema, ha dichiarato che si va verso l'ok ad un vaccino annuale contro il Covid.

L’Ema (Agenzia Europa per i medicinali) potrebbe dare il via ad un vaccino annuale contro il Covid-19. In questo modo sarebbe necessario fare un solo richiamo così come avviene con l’influenza.

L’Ema va verso l’ok ad un vaccino annuale contro il Covid

Marco Cavaleri, responsabile per la strategia vaccinale dell’Ema, ha dichiarato: “A seconda dei dati che riceviamo, potremmo essere in grado di muoverci verso un quadro simile ai vaccini per l’influenza, che non richiede la presentazione dei dati clinici prima dell’approvazione dell’aggiornamento annuale. Le discussioni tra gli esperti sono in corso”. Cavaleri ha poi proseguito parlando della fascia 60-79 affermando che “le persone vulnerabili dal punto di vista medico di qualsiasi età dovrebbero ricevere una seconda dose booster”.

Il Covid in Italia: casi sempre più in aumento

Il Covid, a causa della variante Omicron 5, sta circolando indisturbatamente in Europa, in particolar modo in Italia. Molti medici ed esperti sono infatti preoccupati e invitano tutti alla prudenza. La Fondazione Gimbe ha sottolineato come nella settimana tra il 29 giugno e il 5 luglio ci sia stato un aumento del 55% dei casi risepetto alla settimana precedente. Anche il ministero della Salute si è espresso in merito a questo aumento esponenziale dei casi chiedendo alle regioni di aumentare i posti letto nei reparti Covid in caso di ricoveri.