Covid, l’età media dei deceduti è 81 anni: un terzo dei morti in Lombardia

Secondo un report dell'Iss l'età media nazionale dei deceduti per Covid è di 35 anni superiore a quella della media delle persone contagiate.

Sulla base dei dati analizzati nel rapporto Iss sui deceduti per Covid nell’ultimo anno, l’età media dei morti nel nostro Paese è di 81 anni, circa 35 anni superiore all’età media dei contagiati. I dati utilizzati nel report dall’Istituto Superiore di Sanita coprono un arco di tempo che va dall’inizio dell’emergenza sanitaria lo scorso anno fino al 30 marzo del 2021 e sono suddivisi in tre differenti periodi di tempo: la prima ondata da marzo a maggio del 2020, la seconda da giugno a settembre 2020 e infine la terza da ottobre 2020 a marzo 2021.

Covid, età media dei deceduti è 81 anni

L’età media riportata nel monitoraggio è inoltre la stessa emersa dai dati analizzati nel febbraio scorso, mentre l’età mediana è di 82 anni. Sempre nel reporto viene indicato che donne decedute circa 47mila, vale a dire il 43,9% del totale. Per queste ultime l’età mediana dei decessi è di 86 anni.

Analizzando invece l’andamento dei decessi, possiamo notare come l’età media delle vittime sia aumentata fino a raggiungere gli 85 anni nel mese di luglio 2020, per poi decrescere lievemente e subire una nuova riduzione a partire dalla seconda settimana di febbraio 2021.

I decessi regione per regione

Per quanto riguarda le percentuali di decessi per regione spicca la Lombardia, dove le morti sono state 30.341 dall’inizio della pandemia, vale a dire il 28,4% del totale. Segue l’Emilia-Romagna con quasi 12mila morti (l’11% del totale nazionale) e il Veneto con circa 10.500 (9,8% del totale), mentre in Piemonte i decessi sono poco meno di 10mila (8,7%).

A seguire troviamo le regioni del centro sud come il Lazio (dove i morti sono il 6,1% del totale), la Campania e la Toscana in cui il dato è leggermente inferiore al 5%. In Calabria, Molise, Valle d’Aosta e Basilicata si è invece registrato meno dell’1% dei decessi.