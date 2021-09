Covid, l’ex pilota spagnolo Jorge Lis è morto a 46 anni: “Mi sarei dovuto vaccinare”

L'ex pilota spagnolo Jorge Lis è morto a 46 anni: da sostenitore delle teorie no vax si era pentito di non essersi immunizzato.

Addio a Jorge Lis, ex pilota spagnolo di 46 anni morto dopo aver contratto il Covid: nelle ultime settimane la sua storia di no vax pentito, resa pubblica dalla sorella, aveva fatto il giro del mondo.

Ex pilota spagnolo morto di Covid

L’uomo si trovava ricoverato da oltre un mese all’ospedale La Fe di Valencia dopo essere risultato positivo all’infezione. La sorella Eliana aveva voluto diffondere la vicenda che lo aveva coinvolto, dapprima da sostenitore delle teorie negazioniste e poi da pentito di non essersi vaccinato.

Il professionista di motociclismo è infatti passato da un comportamento timoroso all’inizio della pandemia a posizioni apertamente no vax tanto che aveva sconsigliato ai suoi familiari, compresa la madre ultra ottantenne, di effettuare la vaccinazione.

A fine luglio è poi risultato positivo e le sue condizioni sono peggiorate rapidamente tanto da richiedere un ricovero prima in area medica e poi in terapia intensiva.

Ex pilota spagnolo morto di Covid: pentito di non essersi vaccinato

Qui era arrivato il suo pentimento per non essersi immunizzato. “In questa settimana ho avuto improvvisamente una delle mie più grandi lezioni di vita. Passare molto tempo sui social mi aveva radicalizzato all’estremo, mi sarei dovuto vaccinare“, aveva scritto in un messaggio diffuso dalla sorella.

Jorge, che è stato vicecampione di Spagna nella categoria 125 cc nel 1996 e che prima di ammalarsi era allenatore e manager di piloti Superbike, non ce l’ha fatta ed è deceduto.