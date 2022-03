Covid, l’Italia passa in zona bianca. Brusaferro: “Incremento tende a decrescere in questa fase”

Con l'addio della Sardegna alla zona zona gialla, tutta la penisola è passata nella fascia più bassa di rischio.

A pochi giorni dalla fine dello stato di emergenza, il ministro della Salute Roberto Speranza ha firmato l’ordinanza che prevede il passaggio della Sardegna dalla zona gialla alla zona bianca. In virtù di ciò tutta la penisola, seppure per pochi giorni sarà nella fascia più bassa di rischio.

“L’incremento tende a decrescere in questa fase”, ha dichiarato il presidente dell’Istituto Superiore di Sanità Brusaferro.

Covid, tutta l’Italia zona bianca dal 28 marzo

Brusaferro in un video ha illustrato nel dettaglio in che modo la curva dei contagi si sta evolvendo in questi giorni. In particolare – ha spiegato: “Il valore dell’incidenza per 100mila abitanti nell’ultima settimana è di 848″ casi”. Ha tuttavia reso noto che, a fronte di un calo di ricoveri in terapia intensiva è stato riscontrato un lieve aumento in area medica.

Ha quindi aggiunto che ciò “si traduce in una proiezione di fabbisogno di posti letto a 30 giorni significativamente differente tra le terapie intensive”.

Rezza: “Importante completare ciclo vaccinale con dose di richiamo”

Nel frattempo il direttore generale della Prevenzione del ministero della Salute Rezza nel video di accompagnamento al monitoraggio settimanale relativo alla situazione epidemiologica ha sottolineato l’importanza di completare il ciclo vaccinale: “La campagna vaccinale mostra dei tassi di copertura molto elevati però ricordiamo, per chi non l’ha ancora fatto, che è importante completare il ciclo vaccinale con una dose di richiamo”.