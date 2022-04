Covid, l’Oms fa chiarezza sulla nuova variante: “È della stessa famiglia di Omicron”

Negli scorsi giorni ha fatto molto discutere quella che è stata definita la nuova "variante Xe del Covid": l'Oms ha deciso di fare chiarezza sulla faccenda

Negli scorsi giori si è molto parlato della variante Xe, quella che è stata definita da molti la “nuova variante” del Covid e che sta facendo salire molto i contagi soprattutto nel Regno Unito. L’Organizzazione mondiale della Sanità ha deciso, quindi, di intervenire per spiegare bene di cosa si tratta.

Cos’è la variante Xe e che correlazione c’è con Omicron

Dall’Oms ne sono sicuri: “La Xe non è una nuova variante, ma un sottotipo della famiglia Omicron.” Gli esperti lo spiegano con molta chiarezza, la variante Xe non può essere considerata come una nuova variante del Coronavirus in quanto è il frutto di una ricombinazione dei due principali sottotipi della Omicron: BA.1–BA.2 (Omicron 1 e Omicron 2).

La nota dell’Oms sulla variante Xe

L’Oms specifica in una nota rilasciata pubblicamente: “Xe appartiene alla variante Omicron fino al momento in cui non saranno riportate differenze significative nella trasmissione e nelle caratteristiche della malattia, inclusa la gravità.” Secondo l’organizzazione questo sottotipo è stato rintracciato per la prima volta in Gran Bretagna già il 19 gennaio scorso.