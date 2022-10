Covid, l’ordinanza di De Luca: esteso l’obbligo di mascherine nelle strutture sanitarie

Vincenzo De Luca ha firmato un'ordinanza per estendere l'obbligo dell'uso delle mascherine in Campania anche per il prossimo mese

Vincenzo De Luca ha firmato una nuova ordinanza sul Covid: anche per il prossimo mese è obbligatorio indossare le mascherine nelle strutture sanitarie. L’obbligo non tocca solo alcune particolari caegorie di persone.

Campania, ordinanza di De Luca sul Covid: esteso l’obbligo di mascherine

Il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca ha firmato una nuova ordinanza che entrarà in vigore da domani, martedì 1 novembre 2022. L’ordinanza in questione è la numero 4 del 2022 per l’emergenza Covid ed estende per un altro mese l’obbligo dell’uso della mascherina in tutte le strutture sanitarie e “Di ospitalità e lungodegenza, nelle Rsa, nelle residenze sanitarie assistenziali, negli hospice, nelle strutture riabilitative e nelle strutture residenziali per anziani, anche non autosufficienti.” L’obbligo, chiaramente, si estende anche ai collaboratori, agli utenti e ai visitatori.

Le categorie non interessate

Gli unici a non essere interessati a questo obbligo sono i bambini sotto i sei anni e “Le persone con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina, nonché le persone che devono comunicare con una persona con disabilità in modo da non poter fare uso del dispositivo.”