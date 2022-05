Pechino, 14 mag. – (Adnkronos) – La Cina rinuncia ad ospitare l'edizone 2023 della Coppa d'Asia per via di "circostanze eccezionali causate dalla pandemia di Covid-19". Lo rende noto la Federcalcio asiatica (Acf). La competizione a 24 squadre avrebbe dovuto svolgersi dal 16 giugno al 16 luglio del prossimo anno in 10 città cinesi.