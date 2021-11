Covid, la circolare di Figliuolo alle Regioni: “Terza dose a tutti gli over 40 da lunedì”

Figliuolo ha dato il via libera alle Regioni per aprire le somministrazioni della terza dose di vaccino a tutti i cittadini over 40.

Il commissario per l’emergenza Francesco Paolo Figliuolo ha inviato alle Regioni una circolare con cui le autorizza ad aprire la possibilità di effetuare la terza dose a tutti gli over 40 che abbiano completato il ciclo vaccinale da almeno sei mesi.

Figliuolo sulla terza dose agli over 40

Il provvedimento, si legge nel testo, è stato adottato alla luce dell’evoluzione del quadro epidemiologico delle ultime settimane con il progressivo incremento dell’incidenza settimanale di nuovi casi e la crescita dei contagi. La disposizione tiene inoltre conto del fatto che gli studi attualmente disponibili mostrano un iniziale decadimento del livello di efficacia dei vaccini nei confronti delle forme sintomatiche a distanza di alcuni mesi dall’iniezione.

Tenuto conto dell’ampia disponibilità di vaccini del nostro paese e dell’elevata capacità di somministrazione dei punti vaccinali attualmente operativi, Figliuolo ha quindi deciso di aprire a tutti i cittadini dai 40 ai 59 anni la possibilità di prenotare ed effettuare il richiamo.

Figliuolo sulla terza dose agli over 40: “Accelerare la campagna”

La decisione, conclude la circolare, ha lo scopo di accelerare la campagna di somministrazione delle dosi booster per mantenere un’elevata protezione individuale in chi ha già fatto le prime due e ridurre il più possibile la trasmissione del virus nella popolazione.