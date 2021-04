Covid, la mappa dei contagi nelle scuole di Napoli: 189 positivi e 3.456 in quarantena

Nella settimana che va dall'11 al 18 aprile già è scattata la quarantena tra i banchi di scuola a Napoli.

Seguendo i dati forniti dall’Asl Napoli 1 Centro, sono ben 189 i casi positivi al Coronavirus nelle scuole di Napoli nella settimana che va dall’11 al 18 aprile. Nel particolare, 168 sono studenti, 12 docenti e 9 non docenti.

Come se non bastesse, in una sola settimana, è già scattata anche la quarantena per 3.456 persone che sono state poste preventivamente a casa per avere avuto contatti con positivi.

Covid a Napoli, la mappa dei contagi nelle scuole

Dei 3.456 che hanno avuto contatti con chi ha contratto il Covid, 2.988 sono dovuti a contatti avuti nell’ambiente scolastico e altri 468 sono, invece, per contatti familiari.

Nel particolare dei 189 casi:

33 riguardano le scuole d’infanzia,

99 la primaria

28 le scuole medie (secondarie di primo grado)

29 le superiori (secondarie di secondo grado).

Vediamo nello specifico, dunque: partendo dalle scuole di infanzia dove si registrano 33 casi:

29 sono studenti

3 docenti

1 non docente.

Nelle elementari su 99 casi:

92 sono studenti

5 docenti

2 non docenti.

Alle medie su 28 casi:

26 studenti

2 docenti.

Alle superiori su 29 casi:

21 studenti

2 docenti

6 non docenti.

Covid a Napoli, le scuole elementari sono più a rischio contagio

Appare evidente che il numero più alto di contagio si registra nelle scuole elementari, 99 i positivi. Scuole elementari già aperte alle lezioni in presenza.

Mentre nelle scuole superiori, che erano in dad nella zona arancione, sono circa 29 i contagiati. Infine, alle medie, di cui seconda e terza media erano in dad fino alla scorsa settimana, si contano 28 casi.

Covid a Napoli, le scuole che sono già in quarantena dopo una settimana in presenza

Passiamo ora ad analizzare, invece, i contatti scolastici che si trovano già in quarantena: sono 2.988:

460 dell’infanzia

1967 delle elementari

514 delle medie

47 delle superiori.

Per quanto concerne, inoltre, i contatti familiari posti in quarantena sono 468:

65 infanzia

257 primaria

77 medie

69 superiori.

Ecco, infine, la distribuzione territoriale dei contagi: