Covid, la previsione di Walter Ricciardi: “Il virus durerà per tutto il 2022. Dobbiamo stare attenti”

Il consigliere del ministro della Salute Walter Ricciardi ha fatto un bilancio di quanto potrebbe durare il virus. "Dobbiamo stare attenti".

A quasi due anni dalla diffusione della pandemia che ha colpito l’intero pianeta, è tempo ancora una volta di bilanci. Il consigliere del ministro della Salute Walter Ricciardi, sentito da Adnkronos Salute, ha fatto una previsione su quanto dovremo ancora avere a che fare con il Coronavirus: “Rimarrà per tutto l’anno”, ha infatti affermato.

Covid previsione Ricciardi, “Non abbiamo ancora vaccinato tutta la popolazione mondiale”

Uno dei primi punti di partenza dai quali è partito l’esperto, è stato proprio la vaccinazione. Secondo Ricciardi, il fatto che tutta la popolazione mondiale non sia stata ancora vaccinata, è un elemento importante che ci può portare a dire che, con il covid dovremo fare i conti ancora per diverso tempo: “Dobbiamo essere attenti. E dobbiamo capire che questa pandemia purtroppo, per il fatto che ancora non abbiamo vaccinato tutta la popolazione mondiale, rimarrà per tutto l’anno prossimo”, ha precisato a tal proposito.

Covid previsione Ricciardi, “La variante Omicron è un’incertezza”

Altra criticità portata all’attenzione da Ricciardi è stata la diffusione della variante Omicron, della quale si dispongono ancora poche informazioni al riguardo. Proprio su questo ultimo punto, il consigliere del ministro della Salute è arrivato a definire questa nuova variante appunto “un’incertezza, un pericolo”.

La guardia quindi deve rimanere alta, precisa Ricciardi “perché dove è presente si è diffusa ad una velocità spaventosa. Addirittura 4 o 5 volte superiore rispetto alla Delta che già ci aveva impressionato”, ha spiegato.

Covid previsione Ricciardi, “Sapevamo che ci sarebbe stato un aumento dei casi”

Non ultimo Walter Ricciardi, ha toccato un tema di importanza non meno marginale ossia il rischio per alcune Regioni di passare dalla zona bianca alla zona gialla. Tale rischio, ha sottolineato l’esperto, era stato già previsto: “sapevamo che ci sarebbe stato un aumento dei casi. Tutte le misure adottate sono state finalizzate a limitare un incremento che ci aspettavamo e che ci sarà”.