In India si sta diffondendo sempre di più la variante Centaurus, una sottovariante di Omicron, che potrebbe presto diffondersi nel mondo.

La prossima variante dominante potrebbe essere Centaurus, la sottovariante di Omicron che si sta diffondendo sempre di più in India.

Covid, la prossima variante potrebbe essere Centaurus

I paesi stanno aspettando la fine delle ondate di Covid dovute alla variante BA.5.

Intanto, i ricercatori stanno studiando i prossimi passi del virus, per cercare di anticiparli. Una sottovariante Omicron chiamata BA.2.75, chiamata Centaurus, si sta diffondendo rapidamente in India. Alcuni scienziati stanno lanciando l’allarme, mentre altri hanno dichiarato che è troppo presto per capire se la variante si diffonderà più ampiamente. In India non sono aumentati i tassi di ospedalizzazione o mortalità. Questa variante è stata rilevata in più di 20 paesi nel mondo e i ricercatori stanno cercando di capire se aumenterà il numero dei casi.

La variante Centaurus

Alcuni studi suggeriscono che le due varianti hanno capacità più o meno simili di schivare l’immunità dei vaccini. Questo significa che Centaurus potrebbe non diffondersi ampiamente, visto che l’immunità della popolazione è alta. In India, i ricercatori hanno sequenziato oltre 1000 campioni della variante da maggio. I dati suggeriscono che due terzi dei nuovi casi sono dovuti alla BA.2.75, come affermato dal virologo Shahid Jameel, dell’Università di Oxford.

Sembrerebbe ancora presto per capire le prossime mosse della variante.