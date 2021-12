Covid, la quarta ondata dilaga in Europa: quali sono i numeri

La quarta ondata di Coronavirus è ufficialmente realtà e si diffonde sempre più in Europa. Ecco quali sono i numeri.

Per mesi esperti e cittadini hanno temuto che si diffondesse, ma adesso è diventata una realtà. La quarta ondata di covid sta dilagando sempre più, ma i numeri sono tutt’altro che rassicuranti. Solo in Italia, stando a quanto riporta l’ultimo bollettino diramato dalla protezione civile e dal Ministero della Salute, il numero dei contagi ha raggiunto 21.042 nuovi casi.

Si tratta, tuttavia, di numeri nettamente inferiori se comparati a quelli di altri Paesi, ma non per questo meno preoccupanti.

Covid quarta ondata Europa, la situazione in Italia

La situazione in Italia, aggiornata a sabato 11 dicembre, è quella di oltre 20mila nuovi casi su un totale di 565.077 tamponi nel giro di 24 ore e un tasso di positività del 3,7% circa. I decessi nelle ultime 24 ore sono stati invece 96, mentre i ricoveri in terapia intensiva sono stati 76.

Nel frattempo, a partire da giovedì 16 dicembre, le vaccinazioni partiranno anche per i giovanissimi nella fascia d’età 5-11 anni, ma le prenotazioni prenderanno il via già nella giornata di lunedì 13 dicembre.

La dose somministrata ai soggetti presenti in questa fascia sarà Pfizer a dosaggio ridotto. Prima e seconda dose invece verranno somministrate a 21 giorni di distanza l’uno dall’altro.

Covid quarta ondata Europa: Francia, Germania e Russia

Sempre per ciò che riguarda i bollettini ufficiali relativi a sabato 11 dicembre, in Francia sono stati rilevati 53.720 nuovi casi, mentre sono 66 i decessi nel giro di 24 ore.

Numeri non molto dissimili in Germania dove in 24 ore, i nuovi contagi sono stati lievemente inferiori ossia 53.697, mentre i decessi sono stati ben 510. Infine in Russia i nuovi casi di Coronavirus sono stati 30.288. In leggero calo il numero dei decessi con un totale di 1176 vittime.

Covid quarta ondata Europa, preoccupa la situazione in Gran Bretagna

Nel frattempo preoccupa la situazione in Gran Bretagna dove è stato registrato nella giornata di sabato 11 dicembre 2021, il numero più alto di contagi della variante Omicron finora registrato: si parla infatti 633 nuovi casi in 24 ore.

In generale i contagi rilevati sono stati 54.073, mentre i decessi sono stati 132. A renderlo noto è l’ultimo report diramato dalla UK Health and Security Agency, citato dalla testata estera “The Guardian”.