Covid, la Regina Elisabetta è ancora positiva: sintomi lievi, ma si asterrà dagli impegni virtuali

Il Covid frena anche la Regina Elisabetta II. Spostati tutti i suoi impegni, la priorità assoluta è il riposo.

La Regina del Regno Unito, Elisabetta II, presenta ancora alcuni sintomi lievi del Covid-19. La Regina Elisabetta ha annunciato la sua positività in data 20 febbraio 2022. Sembra che il sintomo principale della monarca sia il raffreddore.

La Regina Elisabetta ha ancora sintomi lievi del Covid

Nonostante a breve compirà 96 anni, la Regina Elisabetta non ha mai rinunciato ai suoi impegni istituzionali. Purtroppo però a causa del famigerato virus che ha piegato il mondo, sua maestà dovrà rimandare alcuni impegni, anche importanti, almeno finchè non starà meglio. Da Buckingham Palace, come riporta Leggo, fanno sapere che la Regina non prendera parte a nessun impegno, nemmeno virtuale. In una nota si legge: “Poiché Sua Maestà sta ancora sperimentando sintomi leggeri simili a un raffreddore ella ha deciso di non sottoporsi agli impegni virtuali pianificati per oggi”.

Ovviamente, appena starà meglio, la Regina riprenderà in mano la sua agenda e recupererà tutto.

Il Regno Unito si prepara a convivere con il virus

Intanto anche la classe politica del Regno Unito ha voluto mostrare la propria vicinanza alla Regina Elisabetta, dal premier Boris Johnson ai membri dell’opposizione. La maggioranza di governo ha deciso proprio nei giorni scorsi di eliminare ogni tipo di restrizione contro il Covid-19.

Tra i provvedimenti che segnano l’inizio della vera e propria convivenza con il Covid-19, a partire da giovedì 24 febbraio 2022, quello per cui i positivi non saranno più obbligati a rimanere in casa.