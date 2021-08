Covid: La Ripartenza, come affrontare la crisi in un click

Roma, 3 ago. (Labitalia) – “Dopo oltre 16 mesi di chiusure intermittenti, gli effetti della pandemia hanno messo a dura prova la tenacia e la stabilità delle attività di migliaia di piccoli imprenditori. Alcuni di loro, tuttavia, sono riusciti a superare le avversità e addirittura crescere in questo periodo di forte crisi.

E' per capire che strategie hanno impiegato, e per condividerle con tutti, che abbiamo organizzato l'evento online gratuito 'La Ripartenza'". A dirlo all’Adnkronos/Labitalia Marco Lutzu, uno dei copywriter più apprezzati d’Europa, autore del libro bestseller ‘Scrivere per vendere’ e fondatore di Solutzione, la prima agenzia pubblicitaria a risposta diretta in Italia.

"Secondo l’indagine 'Future of Business' promossa da Facebook, dall’Ocse e dalla Banca Mondiale – spiega Lutzu – c’è stato un calo delle vendite delle pmi tra il 55% e il 70% nel 2020.

Il dato non si riferisce alle attività chiuse, ma a quelle pmi che sono comunque rimaste aperte in piena pandemia, tra maggio e dicembre 2020".

Davanti alla pandemia sono molte le aziende che hanno ripensato e adattato i propri modelli di business per fronteggiare un'emergenza senza precedenti.

"In molti – prosegue il fondatore di Solutzione – si sono spostati sul marketing digitale e online, ma non sempre è stato sufficiente. A questa situazione di difficoltà si sono aggiunti l’incertezza di nuove chiusure, decine di investimenti rimandati e una profonda sfiducia per il futuro.

Oggi si inizia a percepire un clima apparentemente favorevole, dovuto all’allentamento delle restrizioni e a nuovi finanziamenti per le pmi e i liberi professionisti".

Marco Lutzu spiega che nell'evento online La Ripartenza, in onda sui canali dell'agenzia Solutzione lunedì 9 agosto alle ore 21, "abbiamo intervistato imprenditori e titolari di attività locali che sono riusciti a crescere, nonostante il periodo negativo, per chiedere loro quali strategie hanno messo in campo.

Nell'inchiesta speciale, per la quale abbiamo ideato un format innovativo che ricalca le interviste televisive, parleremo di come rendere reale questa possibile ripartenza".

"Il filo conduttore delle storie di chi in questi mesi è riuscito a crescere – conclude l'esperto – è l’applicazione di un piano marketing studiato appositamente per le attività geolocalizzate e i liberi professionisti. Tra le tematiche che affronteremo ci sono anche le modalità con cui affrontare lo spettro di eventuali chiusure in autunno e le nuove figure professionali nate per aiutare e seguire gli imprenditori nelle applicazioni pratiche dei piani di marketing".