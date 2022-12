La Cina sta affrontando una crisi Covid senza precedenti da quando ha allentato le restrizioni.

L’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) è fortemente preoccupata ed alcuni temono che dal gigante asiatico possano partire nuove varianti.

Covid, la situazione in Cina è molto preoccupante: le parole dell’OMS

Ghebreyesus, direttore generale dell’OMS, ha dichiarato di essere preoccupato per la crescita senza precedenti di nuovi casi di Covid-19 e di aver chiesto al governo cinese “informazioni dettagliate su casi, ricoveri ospedalieri e unità di terapia intensiva“.

Oltre a Ghebreyesus, anche il il portavoce del Dipartimento di Stato americano Ned Price ha esternato le sue preoccupazioni dichiarando: “Sappiamo che ogni volta che il virus si diffonde può mutare e presentare una minaccia“.

Dalla Cina avvertono che non si può sapere con esattezza il numero di nuovi casi, decessi e ricoveri dato che la situazione è fuori controllo.

Da Pechino parlano di 5 morti per Covid-19, ma i forni crematori hanno dichiarato di avere un quantitativo enorme di bare che aspettano di essere bruciate. La Cina sta vivendo questa situazione drammatica da quando il governo ha allentato le restirizoni mirate al raggiungimento di una Nazione “Covid free”, letteralmente impossibile per il colosso asiatico. C’è stato un cambio di strategia dopo che il popolo si è ribellato alle estreme misure di contenimento del virus.

Anche il professore ligure Matteo Bassetti ha espresso le sue preoccupazioni per la situazione in Cina, ma anche criticato l’atteggiamento del governo di Pechino. Il noto virologo ha scritto su Facebook:

“La situazione cinese per quanto riguarda il Covid è veramente preoccupante: i l virus circola e fa danni importanti . Milioni di contagiati, migliaia di morti e forni crematori in tilt, con code e attese mai viste di salme da cremare. La situazione cinese va monitorata con estrema attenzione”.

Poi ha aggiunto:

“Questo è il risultato di 3 anni di errori: non hanno vaccinato con vaccini che funzionano chi doveva essere vaccinato e non hanno investito nei farmaci e nelle cure per il Covid”.