Roma, 7 gen. (Adnkronos) – "Non è più tollerabile un sistema in cui il Presidente di una qualsiasi delle Regioni italiane, in questo caso De Luca, si svegli al mattino e decida di chiudere le scuole, anche senza che i dati sui contagi lo rendano necessario.

È possibile che si agisca senza alcun coordinamento con il Governo? A spese dei ragazzi, peraltro. Basta, questo caos non fa che rendere ancora più difficile la lotta al covid". Così il senatore di LeU Francesco Laforgia.