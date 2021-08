Covid: Laforgia (Leu), 'valutare obbligo per evitare nuove chiusure'

Roma, 23 ago. (Adnkronos) – "Le vaccinazioni hanno drasticamente ridotto le ospedalizzazioni ma il rischio di una terza ondata è concreto. Il Governo metta in campo tutte le azioni possibili per sensibilizzare la parte di popolazione non ancora vaccinata. Ragioniamo anche sulla possibilità di estendere l'obbligo ma occorre fare presto e sulla base di regole certe.

Dobbiamo evitare il rischio di nuove chiusure in autunno. Sarebbe drammatico per il Paese". Così il senatore di Leu Francesco Laforgia.