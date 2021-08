Covid: l'assessore alla Salute Razza chiede la regolare apertura di tutti i drive-in

Palermo, 14 ago. (Adnkronos) – "Ai sensi della nuova ordinanza del presidente della Regione Siciliana, l’assessore della Salute, Ruggero Razza, ha chiesto la regolare apertura di tutti i drive-in". Lo rende noto l'Asp di Catania. "Restano operativi per le prestazioni a titolo gratuito che sono dirette: ai soggetti già vaccinati, ai soggetti destinatari di misure di Contact tracing, alle attività di screening programmato, ai rientrati in Sicilia dalle aree geografiche per le quali è previsto il tampone obbligatorio – si legge in una nota- Al fine di favorire la vaccinazione, le Asp provvederanno a prevedere un’équipe vaccinale per le esigenze locali.

I Drive in di Catania(Via Forcile) e Acireale(Via Bonaccorsi) saranno quindi regolarmente aperti nella giornata di oggi(sabato 14 agosto) con orario prolungato fino alle ore 21".