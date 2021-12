Roma, 31 dic. (Adnkronos Salute) – Lazio, Lombardia, Piemonte e Sicilia, da lunedì 3 gennaio, passeranno in zona gialla. Il cambio di colore per rischio Covid sarà contenuto in un'ordinanza del ministero della Salute in arrivo, secondo quanto si apprende. Le 4 regioni fanno salire a 11 il totale delle regioni e province autonome in fascia gialla.