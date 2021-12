Covid Lazio, Zingaretti firma l’ordinanza: mascherine all’aperto da giovedì 23 dicembre

Il Presidente del Lazio, Nicola Zingaretti, ha firmato un’ordinanza con la quale ha reintrodotto l’obbligo di indossare le mascherine all’aperto.

Il Presidente del Lazio, Nicola Zingaretti, ha firmato un’ordinanza con la quale ha reintrodotto l’obbligo di indossare le mascherine (strumento di protezione individuale fondamentale contro il coronavirus) all’aperto nella Regione. La misura entrerà in vigore a partire dal prossimo giovedì 23 dicembre 2021 e rimarrà tale fino al prossimo 23 gennaio 2022.

Inoltre, l’ordinanza stabilisce anche un aumento della frequenza dello screening al quale si devono sottoporre i membri del personale sanitario e sociosanitario. Il personale, infatti, dovrà effettuare test rispettando una periodicità che non superi i 10 giorni. In questo modo, la Regione Lazio intende intercettare in modo tempestivo ed efficace eventuali casi di positività al Covid.

Infine, l’ordinanza firmata dal governatore Zingaretti prevede che i bambini al di sotto dei 6 anni che soffrono di patologie incompatibili con l’uso della mascherina siano esentati dall’indossarla.