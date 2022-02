Da oggi, lunedì 7 febbraio, entrano in vigore le nuove regole per la gestione del Covid nelle scuole, con la differenza tra vaccinati e non vaccinati.

Da oggi, lunedì 7 febbraio, entrano in vigore le nuove regole per la gestione del Covid nelle scuole, con la differenza tra vaccinati e non vaccinati.

Covid, le nuove regole in vigore a scuola da lunedì 7 febbraio: asilo e scuola dell’infanzia

A partire da oggi, lunedì 7 gennaio 2022, entrano in vigore le nuove regole che riguardano la scuola, la quarantena e la Dad, come previsto dal decreto approvato lo scorso 2 febbraio. Per quanto riguarda l’asilo nido e la scuola dell’infanzia, si continuerà a frequentare in presenza fino a quattro casi positivi al Covid. Non saranno necessari provvedimenti se i bambini sono asintomatici. Se ci sono dei sintomi, è necessario effettuare un tampone, molecolare, antigenico o fai da te, e il rientro in classe avverà dopo un test negativo e senza certificato medico.

Se i positivi in classe sono cinque si ferma la frequenza e si rientra con tampone negativo. In questo caso sono esentati i bambini vaccinati o guariti da quattro mesi.

Le regole per la scuola elementare

Nella scuola elementare la didattica in presenza va avanti fino a quattro positivi in classe, ma i bambini devono andare in aula con mascherina Ffp2 per circa 10 giorni a partire dall’ultimo contatto positivo.

Gli studenti positivi potranno rientrare con un tampone negativo, mentre i compagni dovranno effettuarlo solo in caso di sintomi. Se ci sono cinque positivi la situazione cambia. I bambini non vaccinati o vaccinati e guariti da più di 120 giorni non potranno frequentare in presenza, mentre i vaccinati o guariti da meno di 4 mesi potranno continuare ad andare in classe con mascherina Ffp2. Il rientro dei positivi, vaccinato o non vaccinati, avverrà con tampone negativo.

Le regole per la scuola media e superiore

Per quanto riguarda le medie e le superiori, con un solo positivo in classe l’attività di dattica continua in presenza, indossando mascherine Ffp2 per 10 giorni. Il positivo può rientrare dopo un tampone negativo, senza certificato medico. Se i positivi sono due o più di due si farà distinzione tra non vaccinati o vaccinati e guariti da più di 120 giorni e vaccinati o guariti da meno di 120 giorni. I primi ricorreranno alla Dad, mentre i secondi potranno seguire le lezioni in presenza con mascherina Ffp2. Per i positivi e i non vaccinati o vaccinati e guariti da oltre 120 giorni sarà necessario un esito del tampone negativo per rientrare. Gli altri dovranno essere sottoposti alla verifica del Green pass.