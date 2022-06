Covid, le previsioni di Ricciardi per l’autunno: “Sarà un ottobre terribile”

Non è molto ottimista Walter Ricciardi, che prevede un autunno terribile. Per il consigliere di Speranza potrebbe aumentare il numero di morti per Covid.

Il Covid non va sottovalutato. Questo è il pensiero di Walter Ricciardi, professore e consigliere del ministro della Salute Roberto Speranza. Secondo Ricciardi ad ottobre aumenterà il numero di morti visto che tanti anziani e fragili non hanno fatto la quarta dose.

Covid, Walter Ricciardo fa le previsioni per l’autunno: “Ottobre sarà terribile”

Lo scenario che propone il consigliere di Roberto Speranza è assolutamente negativo. Molte persone, dal mese di marzo 2022, hanno ignorato quasi completamente il Covid-19 vista la fine dello stato d’emergenza. Convinto che non ci saranno restrizioni a partire da ottobre 2022, Ricciardi teme che possa aumentare di molto la mortalità tra gli anziani e i soggetti fragili.

Se l’Italia era un modello da seguire grazie alla campagna vaccinale voluta dal governo Draghi e monitorata dal Generale Figliuolo, adesso c’è il rischio che tutti i sacrifici non siano serviti a nulla. I sintomi più lievi della variante Omicron hanno portato le persone a credere che il Covid-19 sia una semplice influenza. Ma Ricciardi sottolinea che non è così, in quanto il Covid è la terza causa di morte in Italia.

Il parere di Massimo Galli

Un parere simile a quello di Ricciardi è quello del dottor Massimo Galli. Anche secondo l’ex primario del reparto di Malattie infettive dell’ospedale Sacco di Milano, si sta trattando il Covid-19 con molta sufficienza. Il suo pensiero è sempre rivolto ai fragili e agli anziani, ai quali ha consigliato di indossare la mascherina.