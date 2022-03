Le Regioni hanno inviato al Governo alcune proposte per l’allentamento delle misure anti-Covid.

In vista del prossimo decreto, che dovrebbe arrivare a breve, le Regioni hanno inviato al Governo alcune richieste per tentare di continuare ad allentare le misure anti-Covid, e cercare di tornare sempre di più alla normalità.

Covid, le richieste delle Regioni al Governo

Tra le proposte c’è quella di eliminare le notizie sui casi da Covid e sui tamponi effettuati attraverso il bollettino quotidiano. In alternativa l’andamento potrebbe essere seguito e comunicato su base settimanale.

Ulteriore proposta delle Regioni è quella di mantenere la misura dell’isolamento solo per i soggetti positivi al Covid e sintomatici. La richiesta è anche quella di aggiornare il sistema di monitoraggio, cercando di semplificarlo quanto più possibile.

Il Green Pass

Senza dimenticare una delle richieste più imponenti: quella di rivedere gradualmente l’obbligo del possesso del Green Pass, partendo dall’eliminazione per l’accesso ad attività che si svolgono all’aperto. L’eccezione, tuttavia, abbraccia quei contesti che provocano naturalmente assembramenti, come stadi, concerti, parchi di divertimento. Qui l’idea delle Regioni è quella di prendere in considerazione l’introduzione del Green Pass base invece di quello rafforzato.

L’uso delle mascherine

Infine, per quanto concerne le mascherine, la proposta delle Regioni è quella di mantenerle in tutti gli ambienti al chiuso, proseguendo con l’obbligo di Ffp2 sui mezzi di trasporto, e all’aperto in caso di assembramenti: