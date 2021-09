Covid: LeBron James, 'ero scettico ma alla fine mi sono vaccinato'** (2)

(Adnkronos) – L'associazione dei giocatori della lega basket ha affermato che il 90% dei suoi giocatori è vaccinato. Sono in corso trattative tra Nba e sindacato sui protocolli Covid-19. L'associazione ha sostenuto con fermezza che i suoi giocatori non debbano essere vaccinati.

"I giocatori Nba non saranno obbligati a vaccinarsi contro il Covid-19", hanno detto fonti della lega a Espn. I funzionari dei Lakers in precedenza, e James oggi, hanno affermato di aspettarsi che il loro elenco sia completamente vaccinato entro la serata di apertura. "Siamo entusiasti di averci dato un'altra opportunità per essere disponibili l'uno per l'altro", ha detto James, sottolineando che una parte importante del suo lavoro come leader era quello di essere disponibile per la sua squadra.