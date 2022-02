Covid: Lega riapre fronte green pass, governo lavora a road map ma no accelerazioni** (2)

(Adnkronos) – Intanto il segretario del Pd, Enrico Letta, durante la direzione dem attacca la Lega: "Chiediamo serietà a noi stessi e a tutti perché è l'unico modo affinché questo lavoro comune, che abbiamo chiesto al presidente Draghi, vada avanti con efficacia".

Questa mattina il tema del sostegno convinto all'esecutivo sarebbe stato tra quelli trattati nella telefonata con il leader del M5S Giuseppe Conte: i due si vedranno nei prossimi giorni, forse già domani. Intanto oggi l'asse progressista ha tenuto, il M5S -nonostante l'opposizione confidasse in divisioni interne e spaccature- ha votato compatto, al fianco di Pd, Leu e Italia Viva contro l'emendamento della discordia.

Ma c'è chi teme che un nuovo incidente sia dietro l'angolo e stavolta possa generare fibrillazioni proprio nel fronte che fa capo a Pd e 5 Stelle.

Perché c'è un nuovo fantasma che torna ad agitare la maggioranza, quello della Tav, da sempre croce e delizia del Movimento. La progettazione della tratta italiana della Torino-Lione è infatti ripartita, ma manca la copertura finanziaria dei lavori per completare l'intervento e ottenere i fondi Ue. Il piatto piange. Su un costo ipotizzato di 1,7 miliardi, le risorse disponibili sarebbero ferme a 66 milioni, i soldi necessari per la progettazione.

La deputata torinese di Fratelli d'Italia, Augusta Montaruli, annuncia un'interrogazione parlamentare al governo e c'è chi è pronto a scommettere che la Lega non tarderà a dare battaglia per mettere in difficoltà gli alleati di governo. Un nuovo grattacapo per l'esecutivo, mentre c'è chi teme che la situazione, tra un incidente e l'altro, possa precipitare verso l'irreparabile. "Su questo, Draghi è stato estremamente chiaro: non intende tirare a campare – osserva un ministro conversando con l'Adnkronos- e non mi pare certo il tipo che sgancia bombe per vedere l'effetto che fa…".