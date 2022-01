Covid, l’epidemiologo Monasta: per quarta dose attendere i dati

Roma, 18 gen. (askanews) – Attendere i dati per decidere sulla quarta dose. Ne è convinto Lorenzo Monasta, epidemiologo del Burlo Garofolo di Trieste, che ha realizzato uno studio sui dati di positivi, e costi sanitari tra vaccinati e no vax.

“Credo che sia ancora prematuro dare un parere su questo. Ci sono esperti che sostengono che il sistema immunitario si stanchi dopo troppe dosi ma siamo in attesa di dati, specialmente da quei paesi dove hanno già iniziato con la quarta dose come in Israele.

Ma credo sia necessario attendere e vedere come si consolidano i dati”.