Roma, 11 ott (Adnkronos) – All manifestazione indetta dai sindacati per sabato "dovrebbero esserci tutti, sarebbe un errore se non ci fossero. Da parte nostra nessuno interpreta questa manifestazione in chiave di parte o elettorale. "L'antifascismo è il collante di tutto il Paese, sta nella nostra Costituzione".

Lo ha detto Enrico Letta a la Stampa Tv.