Roma, 9 set (Adnkronos) – "Salvini? Io non sono duro per partito preso o pregiudizio, lo sarei con chiunque tenesse quella posizione, lo sono anche con Fratelli d'Italia, strizzare l'occhio alla minoranza no vax del Paese. Il Paese in grande maggioranza ha fiducia nelle vaccinazioni e nell'uso del green pass per ripartire e non può farsi fermare da una minoranza che non rispetta e non vuole regole".

Lo ha detto Enrico Letta a Radio Anch'io.