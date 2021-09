Roma, 23 set. (Adnkronos) – "Oggi Salvini ha detto che lui è free vax… Credo che questo atteggiamento sia ormai al capolinea e questo che è accaduto ieri in Parlamento è incredibile. Una forza che sta in maggioranza e nel governo, si divide in due e il segretario di quel partito dice 'sono orgoglioso di voi'.

Ma come si fa? Ma di cosa è orgoglioso?". Così Enrico Letta ad un'iniziativa elettorale a Trieste con il candidato sindaco Francesco Russo.