Roma, 10 ott (Adnkronos) – "Bisogna gestire i primi giorni dal 15 ottobre con buon senso. Se non c'è buon senso per la gestione del green pass obbligatorio allora bisogna arrivare all'extrema ratio, che è l'obbligo del vaccino. Io ho sempre pensato che bisognava fare di tutto per evitarlo, ma l'extrema ratio c'è".

Lo ha detto Enrico Letta a 'Mezz'ora in più', su Raitre.