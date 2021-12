Covid, lo chef palermitano Salvo D’Antoni è morto a 48 anni

È morto per covid Salvo D'Antoni, chef di Palermo amato e apprezzato da tutta la comunità siciliana e non solo. Aveva appena 48 anni

Covid, morto lo chef palermitano Salvo D’antoni

Il cuoco aveva condotto una vita fatta di viaggi per ampliare le sue conoscenze culinarie: dagli Stati Uniti alla Francia, fino alla Spagna e poi in varie città italiane.

Poi la malattia: lo chef aveva contratto il Covid. Decine i messaggi sui social che lo ricordano, parole di dolore, ma anche ricordi felici legati alla sua attività e al suo lavoro che svolgeva con immenso amore, sempre con il sorriso sulle labbra.

Covid, morto lo chef Salvo D’Antoni: il ricordo dell’amico Sergio

Salvo amava la cucina, il suo lavoro e la vita. Tutti lo ricordano sempre accogliente con i clienti e felice di poter condividere le sue crazioni con loro. Queste le struggenti parole dell’amico Sergio:

«Non riesco ancora a crederci. Le vere amicizie non hanno mai fine né età… ed oggi questo maledetto covid mi porta via un fratello e con lui un pezzo del mio cuore. Nemmeno la morte può impedirmi di volerti bene e sono sicuro che con la tua allegria e la tua musica farai ridere e ballare tutti gli angeli del paradiso».

Covid, morto lo chef Salvo D’Antoni: il ricordo e i funerali

«Sentite condoglianze per la perdita di un amico e chef, maledetto Covid, Salvo D’Antoni è tornato alla casa del Padre. Un saluto di vicinanza alla sua famiglia, dalla delegazione Puglia ristoworld Italy … ciao amico che sicuramente da lassù sarai presente in noi».

Queste le parole di Ristoworld, l’associazione di cui chef Salvo faceva parte e per la quale era rappresentante nella sezione di Plermo.

Il funerale si terrà nella chiesa parrocchiale Mater Dei di Valdesi, a Mondello, il 24 dicembre alle 9.30 di mattina. Ad annunciarlo sono i parenti tramite un post su Facebook.