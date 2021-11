Covid, Locatelli (Cts): fatta terza dose, sicura e raccomandata

Roma, 5 nov. (askanews) – “La terza dose è largamente sicura, personalmente l ho ricevuta senza il minimo problema e conferisce ulteriore protezione perché stimola le cellule della memoria del sistema immunitario”.

Così il coordinatore del Cts Franco Locatelli, in una conferenza stampa con il ministro della Salute Roberto Speranza e il commissario straordinario per l’emergenza Covid-19 generale Figliuolo.

“Va rimarcata – ha aggiunto – l’approvazione negli Usa del vaccino Pfizer per i bambini 5-11 anni, ci sarà così una possibilità di protezione per questa fascia, sia per proteggerli da forme rare ma comunque registrate di patologie gravi sia da fenomeni di long Covid, per garantirgli adeguato mantenimento dei percorsi educativi e formativi e per ridurre la circolazione virale del virus come vale per la terza dose”.