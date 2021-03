Covid: Locatelli, 'vaccinazione personale sanitario è condizione imprescindibile'

Roma, 28 mar. (Adnkronos) – “È in atto una discussione nel governo, io ho sempre detto che il vaccino al personale sanitario è una condizione imprescindibile per svolgere un ruolo sanitario. Chi si rivolge alle strutture ospedaliere deve avere tutte le garanzie che si sia stato fatto il massimo per prevenire il contagio, e fra questo rientra la vaccinazione del personale sanitario”.

Lo ha detto Franco Locatelli, presidente del Consiglio superiore di sanità e coordinatore del Comitato tecnico-scientifico a ‘Che tempo che fa’.