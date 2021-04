Covid: Lollobrigida, 'coprifuoco non limita pandemia ma libertà, votare odg Fdi'

Roma, 25 apr. (Adnkronos) – "Il coprifuoco non limita la pandemia ma la libertà. Solo in Parlamento si potrà prendere una posizione per abolirlo definitivamente, grazie a un ordine del giorno presentato da Fratelli d’Italia e che verrà discusso martedì: le forze politiche potranno eliminare un inutile e totalmente inefficace strumento per combattere il Covid".

Lo afferma Francesco Lollobrigida, capogruppo di Fdi alla Camera.

"Non esiste il dono dell’ubiquità politica -aggiunge- per cui si riesce ad essere contro e a favore a seconda del luogo dove si esprime il proprio parere. Il Parlamento è il luogo idoneo nel quale chi rappresenta il popolo deve assumersi la propria responsabilità: facciamo appello a i partiti di votare a favore dell’Odg di Fdi".