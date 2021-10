Roma, 9 ott. (Adnkronos) – "Esprimo ferma condanna per quanto accaduto oggi a Roma: la libertà d’espressione e il dissenso non devono mai sfociare in azioni violente. Una minoranza che calpesta le regole, aggredisce le Forze dell’ordine e assalta la sede della Cgil, con questi atteggiamenti intollerabili inquina una manifestazione pacifica di migliaia e migliaia di persone”.

Lo dichiara il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Francesco Lollobrigida.